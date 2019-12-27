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爭取5G入場不手軟！競標14天達746.42億　30日挑戰800億

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▲▼2月27日5G競價暫時得標價總額及競價者家數變化趨勢，總標金已達746.42億元（圖／NCC提供）
▲12月27日5G競價暫時得標價總額及競價者家數變化趨勢，總標金已達746.42億元（圖／NCC提供）

記者陳世昌／台北報導

5G首釋照競標27日進入第14天，結束140回合出價後，總標金由前一日的703.43億元增加到746.42億，增加了約43億元，5大電信為爭取5G入場門票出價意願未減，下周一（30日）競標金額將朝800億元關卡邁進。

5G 27日競標情況

1800MHz頻段
釋出20MHz，底標32億元，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz頻段
最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。27日的131~140，10回合出價中，出現2次標滿270MHz，底價調升2次3%！到140回合結束時，1個單位最高得標金額達27.2億，27單位暫時得標金額合計共732億元。

28000MHz頻段
共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。27日未標出新單位，累積合計標出14單位。

請繼續往下閱讀...

由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。

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