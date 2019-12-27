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國泰證券數位創新商業模式獲肯定　2019年得國內外20項獎項殊榮

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▲▼ 國泰證券。（圖／國泰證券提供）

▲ 國泰證券董事長莊順裕（右）與總經理周冠成（左）。（圖／國泰證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

國泰證券回顧2019年獎項，一共拿下國內外專業機構超過二十項獎項殊榮，涵蓋業務、產品及企業類。國泰證券各項業務均衡發展，表現穩健亮眼，2019年獲得證交所、櫃買中心及期交所的重要獎項肯定，同時，核心競爭力持續提升，於兩年才舉辦一次選拔的金融界奧斯卡獎「金彝獎」脫穎而出，以全數位創新商業模式拿下「傑出金融創新獎」團體大獎。

國泰證券莊順裕董事長說，「數位浪潮來襲，將金融業推到浪頭上，國泰證券洞悉投資人需求，提供差異化服務，2019年以『線上開戶App』成功翻轉國內證券市場，2020將以全新的創新商業模式，讓市場看到蛻變的國泰證券。」莊順裕也勉勵同仁，「呼應集團『What if We Could』的品牌理念，同仁必須勇於突破固有框架，工作時積極設問，尋找答案，堅信同仁們不僅能創造更優異的表現，最終亦能達到自我實現的目標。」

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國泰證券周冠成總經理表示，「國泰證券背負著社會的期待，員工的託付，展望2020年，我們將與集團緊密協作，全方位在核心數位業務與人才引進等面向進行大幅提升，給予投資人嶄新的面貌。」

國證e櫃台App　理財理債高人氣

國泰證券表示，旗下有多款高人氣行動App，如「股票快選App」、「股票抽籤App」、「樹精靈App」等，以「國證e櫃台App」在2019年獲得最多獎項的肯定，分別獲得「金漾獎—雲端服務類第三名」、「國家品牌玉山獎—最佳產品」以及「金炬獎—年度創新設計」等，「線上開戶App」則榮獲「金峰獎—十大傑出商品」獎項，眾多殊榮來自產官學界的肯定。

▲▼ 國泰證券。（圖／國泰證券提供）

▲ 國證e櫃台App獲得2019多項產品類獎項肯定。（圖／國泰證券提供）

國泰證券指出，「線上開戶App」最大的特色即簡單便利容易操作，只要3步驟、5分鐘就能全線上輕鬆完成開立銀行戶與證券戶，投資人無須親赴營業據點進行曠日廢時的開戶作業，不受時間與空間的限制，與投資理財的距離更加拉近了。另外「國證e櫃台App」為一款提供整合服務的App，投資人成為國泰證券客戶後，各項申辦業務，舉凡密碼、憑證、簽署及個資修改等常見需求，都能在「國證e櫃台App」上e指輕鬆搞定。

此外，投資人還可以透過「國證e櫃台App」申辦台股定期定額、複委託定期定股、股票貸款、股票出借等服務，開啟自己長期規律理財，茁壯資產規模的財富自由之路；當庫存部位在整張以上，也能透過股票貸款服務取得小額救急資金，隨借隨還；也可透過股票出借服務賺取租金收入，當位股海包租公或包租婆。國泰證券表示，國證e櫃台App不僅提供理財的服務，亦有理債的功能，藉由各項容易取得且簡單上手的數位證券服務，是國泰證券希望為廣大投資人提供普惠金融服務的目標。

滿足客戶需求　國泰證券業務獲肯定

國泰證券指出，其推出的各項業務與服務皆以客戶需求為出發點，2019年紛紛榮獲證交所及期交所的肯定，獲得2019年ETP交易及造市競賽6月份ETF進步獎第一名及ETF客戶獎第三名，期交所期貨鑽石獎更是連續三年獲得證券業交易量鑽石獎冠軍，也一舉獲得期貨市場貢獻鑽石獎的肯定。國泰證券表示，未來將持續提供更多元與完整的海內外投資商品平台，以達到滿足全方位不同投資屬性的一般投資人與機構法人投資服務。

創新商業模式　獲多項專業團體類大獎

除了產品類與業務項的獎項肯定，國泰證券於2019年亦獲得多項企業類的肯定，第15屆金彝獎傑出金融創新團體獎、第15屆金炬獎十大績優企業、第16屆國家品牌玉山獎傑出企業類全國首獎、2019台灣企業永續獎TCSA創新成長獎以及《財訊雙週刊》2019年財富管理大獎最佳數位金融等。值得一提的是，迥異於同業多以單一產品入選團體獎，國泰證券則是以創新商業模式榮獲肯定。國泰證券表示，創新的商業模式可望為紅海的產業創造出全然不同的價值，更重要的是，對於產業具有變革意義，最終將能為投資人、公司及股東創造三贏的格局。

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