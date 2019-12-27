工研院攜手車王電打造國產自駕電動巴士　最快明年首季試量產出廠

▲左起為工研院副院長張培仁、經濟部技術處處長羅達生、車王電暨華德動能董事長蔡裕慶。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（27）日宣布與車王電簽約智能合作，繼台中花博自駕電動巴士試運行後，雙方將在2021年前共同打造10部國產自動駕駛電動巴士，預計試量產的第一輛自動駕駛電動巴士最快2020年第一季就會出廠，未來將結合在地公車營運業者在特定場域行駛驗證。

工研院表示，這次是國內近年最大宗自駕車產研合作案，共整合14家國內車用電子設備及軟硬體廠商，像是馬達、儀表、系統、感測器、圖資及聯網資安等，希望透過這次建構國內自動駕駛產業鏈，切入國際車廠一級供應鏈。



工研院副院長張培仁表示，智慧運輸是未來智慧城市重要的一環，更是工研院2030智慧生活技術策略藍圖的重點，這次繼與車王電合作在台中花博期間成功接駁試運行後，再次與車王電簽約試量產自駕電動巴士，預計明年工研院與車王電子將結合在地公車業者，發展商業營運模式。



車王電暨華德動能董事長蔡裕慶表示，車王電先期投資1.6億元投入自駕巴士產品研發，並整合供應鏈推出6段自動變速高效馬達傳動系統，以及結合車王電鋰電池主動平衡管理系統，預計在2021年完成Level 3+等級的自駕電動公車量產化。

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蔡裕慶指出，車王電子與華德動能將藉由此智能電動自駕車平台整合工研院技術，將台灣的ICT、智能、儲能技術及關鍵零部件整合成先進電動公車平台，行銷全球，而這次的合作案是第一個以量產型電動巴士發展的自駕巴士開發案，符合國家推動公共運輸電動化、智慧化方向。



工研院資訊與通訊研究所所長闕志克指出，這次與車王電簽約，預計試量產的第一輛自動駕駛電動巴士最快明年第一季出廠，未來將結合在地公車營運業者在特定場域行駛驗證。

闕志克表示，這次主導國內目前最大型自動駕駛電動巴士研發計畫，發展適用台灣及亞洲地區獨特的環境需求的自駕感知次系統，克服國內汽機車混雜、長雨季等特殊道路環境，更整合技術處長期投入、工研院研發之iRoadSafe智慧路側系統，這套系統目前已在多個縣市佈建。



這次10輛國產自動駕駛電動巴士，除將導入工研院自駕感知與決策次系統外，也將整合14家廠商，包括上濱空調、四零四科技、車王電子、亞勳科技、佳世達、岩田友嘉、明泰科技、東元電機、宸耀科技、華德動能、勤崴國際、福華電子、銓鼎科技、輝創電子，建構台灣自駕產業鏈。