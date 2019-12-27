　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

工研院攜手車王電打造國產自駕電動巴士　最快明年首季試量產出廠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼工研院攜手車王電建構國內自動駕駛產業鏈，雙方將在2021年前共同打造10部國產自動駕駛電動巴士，圖左至右為工研院副院長張培仁、經濟部技術處處長羅達生、車王電暨華德動能董事長蔡裕慶。（圖／工研院提供）

▲左起為工研院副院長張培仁、經濟部技術處處長羅達生、車王電暨華德動能董事長蔡裕慶。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（27）日宣布與車王電簽約智能合作，繼台中花博自駕電動巴士試運行後，雙方將在2021年前共同打造10部國產自動駕駛電動巴士，預計試量產的第一輛自動駕駛電動巴士最快2020年第一季就會出廠，未來將結合在地公車營運業者在特定場域行駛驗證。

工研院表示，這次是國內近年最大宗自駕車產研合作案，共整合14家國內車用電子設備及軟硬體廠商，像是馬達、儀表、系統、感測器、圖資及聯網資安等，希望透過這次建構國內自動駕駛產業鏈，切入國際車廠一級供應鏈。
 
工研院副院長張培仁表示，智慧運輸是未來智慧城市重要的一環，更是工研院2030智慧生活技術策略藍圖的重點，這次繼與車王電合作在台中花博期間成功接駁試運行後，再次與車王電簽約試量產自駕電動巴士，預計明年工研院與車王電子將結合在地公車業者，發展商業營運模式。
 
車王電暨華德動能董事長蔡裕慶表示，車王電先期投資1.6億元投入自駕巴士產品研發，並整合供應鏈推出6段自動變速高效馬達傳動系統，以及結合車王電鋰電池主動平衡管理系統，預計在2021年完成Level 3+等級的自駕電動公車量產化。

請繼續往下閱讀...

蔡裕慶指出，車王電子與華德動能將藉由此智能電動自駕車平台整合工研院技術，將台灣的ICT、智能、儲能技術及關鍵零部件整合成先進電動公車平台，行銷全球，而這次的合作案是第一個以量產型電動巴士發展的自駕巴士開發案，符合國家推動公共運輸電動化、智慧化方向。
 
工研院資訊與通訊研究所所長闕志克指出，這次與車王電簽約，預計試量產的第一輛自動駕駛電動巴士最快明年第一季出廠，未來將結合在地公車營運業者在特定場域行駛驗證。

闕志克表示，這次主導國內目前最大型自動駕駛電動巴士研發計畫，發展適用台灣及亞洲地區獨特的環境需求的自駕感知次系統，克服國內汽機車混雜、長雨季等特殊道路環境，更整合技術處長期投入、工研院研發之iRoadSafe智慧路側系統，這套系統目前已在多個縣市佈建。
 
這次10輛國產自動駕駛電動巴士，除將導入工研院自駕感知與決策次系統外，也將整合14家廠商，包括上濱空調、四零四科技、車王電子、亞勳科技、佳世達、岩田友嘉、明泰科技、東元電機、宸耀科技、華德動能、勤崴國際、福華電子、銓鼎科技、輝創電子，建構台灣自駕產業鏈。

ET快訊
快訊／板橋大遠百前「紅色法拉利」碰撞機車！女騎士噴飛急送醫
史上最大工殤事件…RCA等4公司判賠23億　受害者庭外歡呼
「太像家人」男友狠斬5年情　她淚遇雞排店老闆…紙袋一拆：我哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國泰證券數位創新商業模式獲肯定　2019年得國內外20項獎項殊榮

工研院攜手車王電打造國產自駕電動巴士　最快明年首季試量產出廠

年終獎金大公開！金融業九連霸領先　兆豐發8個月、中油4.4、住商3個月讓人羨　

權值股領漲！　台股收盤上漲90點收12,091點

中國信託宣布自願遵循聯合國「責任銀行原則 PRB」

謝金河：今年南韓經濟比台灣辛苦　三大變數值得注意　

日媒爆JDI將出售白山廠　夏普聲明：正仔細評估中

電子零組件業投資推升　我研發經費占GDP比率3.36%創新高

影／韓國瑜參訪宏達電對員工喊「你們爸媽喜歡我」　王雪紅：員工都很喜歡你

韓國瑜：政府要把海嘯作起來　讓年輕人創業有浪可衝！

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

國泰證券數位創新商業模式獲肯定　2019年得國內外20項獎項殊榮

工研院攜手車王電打造國產自駕電動巴士　最快明年首季試量產出廠

年終獎金大公開！金融業九連霸領先　兆豐發8個月、中油4.4、住商3個月讓人羨　

權值股領漲！　台股收盤上漲90點收12,091點

中國信託宣布自願遵循聯合國「責任銀行原則 PRB」

謝金河：今年南韓經濟比台灣辛苦　三大變數值得注意　

日媒爆JDI將出售白山廠　夏普聲明：正仔細評估中

電子零組件業投資推升　我研發經費占GDP比率3.36%創新高

影／韓國瑜參訪宏達電對員工喊「你們爸媽喜歡我」　王雪紅：員工都很喜歡你

韓國瑜：政府要把海嘯作起來　讓年輕人創業有浪可衝！

成龍瀑布飛車特技驚傳意外　「受困石頭下溺水」導演片場噴淚　　

愛貓失蹤6年神奇再現身　主人接到電話每天激動流淚：這是聖誕奇蹟！

手刀搶起來！蔡依林宣布「加開包廂票」　開賣時間曝光

年節送禮別荒謬！沈玉琳狂推新春送禮神器「58金高春節限量酒」 親友收到絕對OMG

中火撤證龍井居民回饋金減少　盧秀燕：市府將代補助權益不受損

發言頻扯性別　高雄市婦權會委員提案「請韓國瑜謹言慎行」

全台唯一鐘樓星巴克！麗寶二期Outlet帶你秒飛義大利　「3大亮點」搶先看

工地圍牆倒塌...2人「慘遭活埋」身軀變形亡！媽醫院悲痛誦經　喚不回兒子命

新年就要花火燦爛！藝術家眼中的「煙火」攝影、繪畫、爆破通通來

《黑澀會》MeiMei罕見剪短瀏海！　「對比舊照」嚇呆：完全2個人欸

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

財經熱門新聞

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

哈日族注意！日圓再改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張環球影城門票

世界先進：8吋晶圓產能吃緊正發生

韓國瑜參訪宏達電對員工喊「你們爸媽喜歡我」　王雪紅：員工都很喜歡你

韓國瑜、張善政今訪宏達電　王雪紅夫婦親自接待展示VR虛擬實境

新台幣早盤升值1.21角！　最高一度來到30.08元兌1美元

韓國瑜諷：蔡英文不提扁貪污

韓國瑜參訪宏達電體驗醫療用VR

哈日族衝了！日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

遭謝長廷酸「說草率草率到」　韓國瑜：他自己要檢討

Uber創辦人卡蘭尼克出清股票走人　拿走755億就此退出董事會

影／哪些類股可提早入手賺紅包錢？　分析師說可留意這三檔

中國信託躋身全球150大銀行

玉山銀明年全面加薪　基層員工調薪逾10%

更多熱門

相關新聞

工研院助攻遠東機械智慧化再升級　3D量測汽車鋁圈效率大增10倍

工研院助攻遠東機械智慧化再升級　3D量測汽車鋁圈效率大增10倍

台灣汽車零組件加工製程再進化！工研院今（26）日宣布與國內機械業大廠遠東機械擴大合作，將自主研發的「3D輪廓量測系統」，導入遠東機械汽車鋁圈智慧產線，透過共同開發結合汽車加工與品檢的機器手臂，預計大幅提升10倍的檢測效率，解決過去產品生產後的品質檢測耗時的難題。

工研院生醫20年　培育4新創公司上興櫃

工研院生醫20年　培育4新創公司上興櫃

電網學校發百萬元獎學金　要讓人才留台灣

電網學校發百萬元獎學金　要讓人才留台灣

工研院三明治能源板拆解　回收效益上看12億元

工研院三明治能源板拆解　回收效益上看12億元

推廣6分鐘「科技體適能檢測」　體育署攜手工研院訂定新標準

推廣6分鐘「科技體適能檢測」　體育署攜手工研院訂定新標準

關鍵字：

工研院車王電國產自駕電動巴士

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

夫火燒車成焦屍！妻崩潰：小孩才2歲

台中邱厝里成選情「章魚哥」

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

台南議長飆罵救火勇消引眾怒：你去

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面