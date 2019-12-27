「昧登峰」的悲劇　18歲花漾少女隆乳失敗　慘變植物人

▲18歲的花漾少女艾瑪琳․阮，如今變成只能躺在病床上的植物人。（圖／NBC電視)

國際中心／綜合報導

美國科羅拉多州一名18歲的花漾女孩，之前因接受隆乳手術失敗導致腦部受損，慘變植物人。事發後整形診所僅退還6000美元(約24萬元新台幣)手術費，對承擔事故責任態度閃躲。

《紐約郵報》報導，現年18歲的艾瑪琳․阮(Emmalyn Nguyen)來自丹佛市。今年夏天她高中畢業後，打算使用存下來的6000美元進行隆乳。徵得父母同意後，8月1日她在科羅拉多一家整形外科診所讓喬佛瑞․金(Dr. Geoffrey Kim and)醫師為她動手術，負責麻醉的男護士叫密克爾(Rex Meeker)。

下午兩點進入麻醉階段後，艾瑪琳有15分鐘時間被單獨留在手術室內，無人監看。然而就在這段時期內，她的嘴唇和面部開始發紫， 接著蔓延到上半身肢體和軀幹，更一度出現心跳停止，卻沒有人立刻給予急救。

等到醫生驚覺情況有異後，透過心肺復甦術將她從鬼門關前救回來。不過醫護人員並未把實情告訴在手術室外等候的艾瑪琳母親，卻謊稱「你女兒的情況很好」。

事實上，在接下來的5小時裡，艾瑪琳兩度心跳停止、神經系統失去反應。 到了晚上7點半，診所將艾瑪琳轉院搶救，儘管撿回一命，但她已陷入永久性的半意識狀態，需要有人24小時照顧、包括使用餵食管。

阮家的代表律師伍德拉夫(David Woodruff)告訴「國家廣播公司」(NBC)說：「她聽到媽媽的聲音時會流淚，對疼痛會有反應，但她根本無法抬起雙手或雙腿，只能躺在那裡，根本無法自主進食。」

事發約一個月後，整形診所的喬佛瑞․金醫生退回了艾瑪琳所付的6000美元手術費。但是當記者聯繫上他和護士密克爾時，兩人均不願對此事置評。阮家目前已就「嚴重醫療疏失」的罪名對兩人提告。