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媽從9樓屋頂「推下2稚子」跟著往下跳！母子慘死「童鞋散落人行道」

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▲美國40歲母親艾琳（Erin Pascal）將4歲女兒與1歲兒子帶到9層樓停車場屋頂，把孩子從高樓推下去，接著自己也往下跳。（圖／Erin E. Pascal臉書、免費圖庫Pexels）

▲美國40歲母親艾琳（左）將4歲女兒與1歲兒子帶到9層樓停車場屋頂，把孩子從高樓推下之後再跳樓輕生。（圖／Erin E. Pascal臉書、免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州在聖誕節發生一起家庭悲劇。40歲的艾琳（Erin Pascal）將4歲女兒與1歲兒子帶到9層樓停車場屋頂，把孩子從高樓推下去，接著自己也往下跳，母子三人陳屍下方人行道。檢察官羅林斯（Rachael Rollins）證實，這是一起「謀殺自殺」（Murder-Suicide）案件，現場畫面非常令人心痛，「童鞋跟大人的鞋子散落一地。」

艾琳的丈夫25日撥打911通報，妻子有自殺傾向，剛才激烈爭執以後竟帶著2個孩子出門，不知去向。警方當天下午1時30分左右抵達羅克斯伯里（Roxbury）一棟停車場，母子已經失去意識，送往醫院急救仍宣告不治。

She pushed her children off a parking garage roof then leaped to her death after an 'argument with her husband.'

Daily Mail 發佈於 2019年12月26日 星期四

蘇福克郡（Suffolk County）檢察官羅林斯（Rachael Rollins）於26日證實死者身分，也提到2名孩童比母親更早墜樓，「目前蒐集的證據顯示，這些死亡案件很有可能是雙重的謀殺自殺。」根據《每日郵報》，她提到，命案現場畫面非常令人心痛，尤其又發生在聖誕節，「童鞋跟大人的鞋子散落一地，孩子跟母親的遺物散落在街道上。」

根據CBS，檢察官表示，調查仍處於「非常早期的階段」，但將會努力從影片、手機數據拼湊事情過程與真相。羅林斯說，「我想要對這個家庭至上我誠摯的慰問。」她指出，家長以這種方式傷害小孩，「顯示他們的心理健康非常糟糕，需要立即的支持」，也強調解決心理健康、自殺與謀殺議題的迫切性。

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