菲律賓颱風增至28死…聖誕期間慘成悲劇　機場關閉1.5萬乘客滯留

▲巴逢颱風襲菲律賓。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

根據菲律賓國家減災和管理委員會（NDRRMC）資訊，自颱風巴逢（Phanfone）平安夜侵襲部分地區後，已證實的死亡人數上升到28人，此外有12人失蹤、2人受傷，還有數千人待在臨時避難所。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，颱風巴逢（當地稱為Ursula）24日先登陸薩馬省（Samar），帶來強烈風雨；當時威力相當一級颶風，風速可達每小時150公里。菲律賓當局27日表示，颱風侵襲以來，已有28人確定罹難，其中，西維薩亞斯（Western Visayas）班乃島伊洛伊洛市（Iloilo City）情形最嚴重，此區有13人死亡。

根據NDRRMC於27日的說法，超過18.5萬人受到颱風影響，4.3萬以上的災民來到疏散中心。另外，147個城市與自治市都歷經斷電，其中31個到27日恢復了電力。

巴逢25日影響東維薩亞斯、呂宋島南部與西維薩亞斯，破壞電線與樹木，也毀壞超過2000個住家，由於這些地區居民多數信仰天主教，颱風來襲時，他們原本正準備慶祝聖誕節。

菲律賓航空公告，颱風破壞屋頂後，周邊的卡利博國際機場（Kalibo International）暫時關閉，部分航班也因此取消。NDRRMC稍早表示，約115個國內航班被取消，超過1.5萬名乘客滯留。