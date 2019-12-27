權值股領漲！　台股收盤上漲90點收12,091點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

受到美股續創新高激勵，權值股領大盤上衝，讓台股今（27）天開高走高，收盤上漲90點或0.75%，收在12,091點，成交量1,083.79億元。

電子三雄中，台積電（2330）開高走高，收盤在338元、上漲1.5%，鴻海（2317）收在91.5元、上漲0.77%；股王大立光（3008）早盤一度順利站回5千元大關，但隨後又收斂到4990元附近震盪，終場收在4995元、上漲1.11%。

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台塑四寶也全數收高，台塑化（6505）、台塑（1301）漲逾1%，漲幅分別為1.75%與1.2%，南亞（1303）漲0.55%、台化（1326）收漲0.45%。

類股指數漲多跌少，油電燃氣上漲1.65%、半導體、汽車類股皆上漲1.3%、電子零組件漲1.15%；下跌類股則有百貨、航運、紡織，但跌幅都不大。

半導體類股上漲1.3%，迅杰（6243）早盤即衝上漲停，世芯-KY（3661）在連日整理之後也反彈上漲7.01%、旺宏（2337）、南茂（8150）、聯詠（3034）等漲幅在2%~4%之間；表現較弱則有立蹟（4968）、致新（8081）、菱生（2369），跌幅逾1%。

另看到亞洲股市表現，包含南韓綜合指數、上證指數、恆生指數等主要國家股市指數皆走揚，恆生指數漲幅更來到1%以上，但日股卻逆勢走跌，表現相對較弱。