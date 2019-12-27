以為送耶誕禮物來了...NHK誤發「北韓發射飛彈」快訊　23分鐘後急撤

▲北韓2017年11月28日試射火星-15彈道導彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

日本廣播協會（NHK）於當地時間27日的凌晨0時22分在網站發放消息，稱北韓發射了一枚導彈，並墜落在北海道襟裳岬以東約2000公里的海面，但在23分鐘之後澄清是誤報，並在2小時後向公眾道歉，解釋這是誤發內部培訓使用的文稿。

據《路透社》報導，此時正值美國與其東亞盟國焦慮不安之際，因北韓日前表示要送美國「耶誕禮物」，內容視美國的態度而定。專家認為，這意味著北韓可能進行遠程導彈試驗。

NHK誤報的消息是凌晨0時22分在其網站上發出的，內容為「北韓導彈被發現落入北海道襟裳岬以東約2000公里的海面」，也就是說導彈是飛越了日本領土；後來在凌晨2點28分在網站上道歉，解釋說相關文字是用於培訓目的，不是真的，並向公眾道歉。

北韓領導人金正恩一直希望美國就去核談判提出新的讓步條件，緩和兩國之間的緊張關係，並設定年底為最後期限。

北韓上一次的洲際導彈試驗是在2017年11月實施的，當時發射了火星15彈道飛彈（Hwasong-15），是北韓研製的第一枚實戰用的洲際彈道飛彈（ICBM），能夠在攜帶核武彈頭的重量下覆蓋美國本土，理論上可以包括華盛頓特區。