日媒爆JDI將出售白山廠　夏普聲明：正仔細評估中

▲夏普。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）轉投資夏普（Sharp）今（27）日發出聲明，針對日媒爆料日本中小尺寸液晶面板製造商Japan Display Inc（JDI）擬將生產iPhone液晶面板的白山廠出售一事，夏普強調，正仔細評估所有可能的貢獻與風險，若有需要披露的事項將會即時公告。

根據日媒報導，透過蘋果穿針引線，JDI考慮將旗下生產 iPhone 用液晶面板的白山工廠賣給鴻海轉投資的夏普，而且雙方已展開相關協商，出售金額預估落在800億至900億日圓，JDI目標在2020年3月底前完成出售案。

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報導指出，JDI最初計劃以2億美元的價格將白山工廠設備出售給蘋果和夏普，但在協商的過程中，最終決定將「出售設備」變更成「出售包含土地建物的整座工廠」，對此，夏普發出聲明表示，正仔細評估所有可能的貢獻與風險，若有需要披露的事項將會即時公告。

據悉，JDI位於日本白山市的工廠，主要是生產蘋果iPhone用的液晶面板，白山廠在2016年12月啟用，建廠費用1700億日圓多由蘋果以預付款形式代墊，但隨著智慧型手機用面板需求降低以後，白山廠已經在2019年7月暫時停工。