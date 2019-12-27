電子零組件業投資推升　我研發經費占GDP比率3.36%創新高

▲經濟部統計處今（27）日表示，我國研發經費呈逐年成長趨勢，去年占國內生產毛額(GDP)比率達3.36%，創歷年新高紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（27）日表示，受惠於電子零組件業投入研發最多，帶動2018年附加價值占比攀升，我國研發經費呈逐年成長趨勢，去年占國內生產毛額(GDP)比率達3.36%，創歷年新高紀錄。

因美中及日韓貿易紛爭，英國脫歐及地緣政治風險仍存，影響企業信心，拖累全球經濟活動，今年以來各主要國家出口普遍下滑，今年前11月南韓出口年減10.8%，新加坡年減6.0%、日本年減4.5%、我國年減1.9%，減幅相對和緩，中國大陸則年減0.3%。

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官員表示，2018年製造業附加價值率為29.1%：我國製造業附加價值率在2011年降到19.9%最低點，之後逐年上升至2016年達30.1%，為歷年次高，之後再微幅降至2018年29.1%。

其中，受惠於電子零組件業投入研發最多，帶動附加價值占比攀升，2011至2018年平均成長7.5%，高於整體製造業的5.0%，而電子零組件業的附加價值率亦由2011年28.5%上升至2018年43.5%。

另外，我國產業附加價值以製造業貢獻最多，近年廠商積極深耕研發，製造業附加價值連年提升，惟國際競爭激烈，加上原物料價格波動，致附加價值率略為下滑；經濟部表示，透過「產業創新條例」修訂，推動產業升級轉型，鼓勵智慧製造，有助提升國內製造業競爭優勢及附加價值率。