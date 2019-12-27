「出生月份」決定你會生哪種病！美研究：6月最容易心肌梗塞

▲最新研究指出，生日月份與身體健康情況有關。（圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

根據美國哥倫比亞大學研究團隊最新一項發現，每個人的生日月份除了決定星座以外，竟然還影響著「疾病風險」，研究團隊共分析了百萬名的患者，發現在5月份出生的人，身體狀況較健康，生病機率很低；而在3月、4月份出生的人，則最容易患有心臟相關疾病。

哥倫比亞大學研究團隊分析醫學中心174萬名的患者病例紀錄，將1900年至2000年出生的民眾，與1985年至2013年出生的民眾比對，發現其中1688種疾病當中，有55種疾病與生日月份相關，其中又有9種是心臟相關疾病。

1月生日：高血壓、心臟疾病

2月生日：肺癌、支氣管疾病

3月生日：心律不整、冠狀動脈硬化、二尖瓣脫垂、前列腺癌

4月生日：心衰竭、急性心臟病、慢性心肌缺血

5月生日：生病機率很低

6月生日：心肌梗塞、氣喘疾病

7月生日：氣喘

8月生日：結膜炎

9月生日：急性支氣管炎、氣喘、中耳炎，適應性障礙易、容易嘔吐

10月生日：感冒、急性喉嚨炎、近視、胃病、經痛

11月生日：急性扁桃炎、非感染性腸炎、拉肚子、陰道疾病

12月生日：容易瘀血

雖然根據大數據研究後發現，疾病與出生月份有相當程度的關聯，但這項研究僅供參考，民眾不必過於杞人憂天，還有其他因素如遺傳學、環境、飲食習慣等，也都有所影響，若想要避免疾病，最好的辦法還是維持健康的作息，並且保持規律運動，才不用擔心疾病找上身。

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