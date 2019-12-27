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反對派拒刪總理貪污影片　俄警電鋸破門搜索＋膠布封監視鏡頭

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▲俄羅斯當局闖入反貪污公司的辦公室。（圖／翻攝自Twitter／@navalny）

▲納瓦尼將俄羅斯當局闖入辦公室過程拍下放上Twitter。（圖／翻攝自Twitter／@navalny）

實習記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯當局26日突襲搜索反對派領袖納瓦尼的反貪基金會（FBK）總部，執法人員用電鋸破門而入，還用膠布把監視器鏡頭貼起來，並命令所有工作人員靠牆站好。納瓦尼因為拒絕刪除關於總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）貪污的影片，當局才會強行搜索。

根據reuters報導，43歲的納瓦尼（Alexei Navalny）在Twitter上放上當局闖入的影片，並且表示，沒有人被拘留，他也沒有被「拖出」辦公室，只是被執法人員趕出來而已，而辦公室的設備都被扣押。他指出，當局每次都挑週四登門，正好是他主持熱門網路節目開播之前，當局的目的只有一個，就是希望他可以按到命令，刪除總理梅德韋傑夫貪污的影片。

該影片在2017年上線，聲稱梅德韋傑夫和億萬富豪尤斯馬諾夫有貪腐的行為，（Alisher Usmanov）在網路上獲得近3,300萬的點擊率。但兩名當事人全程否認到底。尤斯馬諾夫當時告贏，納瓦尼則必須依照法院指示，將影片刪除。

納瓦尼表示，基金會的某一名助手被當局強行徵召入伍，被派往偏遠的北極基地服役，並且禁止與外界聯絡，當局這樣的做法等同於綁架及非法禁錮，認為總統利用兵役制打壓抗議的聲音。

反貪基金會專門曝光官員貪汙行為，10月時被俄羅斯司法部認定該基金會是國外代理人，因此需要接受更多的稽查，同時還有官司纏身。加上此一事件，基金會在半年內就被搜查多達4次。

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