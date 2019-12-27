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韓國瑜參訪宏達電對員工喊「你們爸媽喜歡我」　王雪紅：員工都很喜歡你

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▲▼韓國瑜與張善政參訪宏達電，王雪紅與陳文琦夫妻親自接待。（圖／記者李毓康攝）

▲左起為副總統候選人張善政、宏達電董事長王雪紅、總統候選人韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜今（27）日偕同副總統候選人張善政，前往宏達電（HTC）參訪，由董事長王雪紅親自接待，韓國瑜在一樓大廳遇到員工打招呼直接喊「你們的爸爸、媽媽、阿公、阿嬤喜歡我」，隨後王雪紅直接說「我們的員工都很喜歡你」。

王雪紅今早率先迎接張善政到來，兩人在等待韓國瑜時聊到不少科技話題，像是先前兩人曾就台灣半導體產業討論，張善政回去之後特別加上「台灣半導體產業再提升的政策」，並就5G對於VR、AR發展，有利於未來遠距教學來平衡城鄉差距做討論，強調科技對於未來政府發展的重要。

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▲▼韓國瑜與張善政參訪宏達電，王雪紅親自接待。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜與張善政實際體驗VR醫療。（圖／記者李毓康攝）

迎來韓國瑜之後，王雪紅從一樓大廳開始介紹宏達電總部是棟綠建築，並在兩棟大樓設置橋樑就是為了強調人才、文化的交流，接著參訪宏達電的藝術廊，王雪紅介紹每季都會更換藝術展品，因為宏達電相信科技加上文化才能帶來夢想。

韓國瑜參訪中遇到宏達電員工，打招呼直接喊「你們的爸爸、媽媽很喜歡我」，隨後王雪紅直接說「我們的員工都很喜歡你」，然後韓國瑜又再說「我知道阿公、阿嬤喜歡我」，接著王雪紅特別由VIVE舊裝置做成的三角形裝置藝術就是代表著科技、人文、夢想。

▲▼韓國瑜與張善政參訪宏達電，王雪紅親自接待。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜與張善政實際體驗《蒙娜麗莎–越界視野》。（圖／記者李毓康攝）

隨後韓國瑜與張善政實際體驗《蒙娜麗莎–越界視野》與席科特手術的兩大VR虛擬實境內容，張善政體驗後表示，看到蒙娜麗莎從畫中出來對話，以及當年達文西發明的飛行器的情況，讓他想到與故宮展品相關的提議，那就是以後博物館可以利用數位科技開拓更大的想像空間。

韓國瑜體驗完《蒙娜麗莎–越界視野》坦言「相當震撼」，並提到沒想到VR能與藝術品、古董結合，真的是震撼人心，而且一幅名畫背後竟然能有這麼多故事，透過這樣的VR呈現，能讓所有參觀者進一步的了解這幅畫背後，原來還有藝術家原創的過程，以及蒙娜麗莎成長的故事。

韓國瑜、張善政來到《青年國是論談》，王雪紅致詞表示，很榮幸正副總統候選人來到宏達電關心青年創業的問題，因為台灣有很多高科技，就像宏達電就做出全世界第一個搭載安卓系統的智慧型手機，就連全世界第一個5G hub也是宏達電做出來的。

▲▼韓國瑜與張善政參訪宏達電，王雪紅親自接待。（圖／記者李毓康攝）

▲左起為張善政、韓國瑜、王雪紅、陳文琦參與宏達電員工的《青年國是論談》。（圖／記者李毓康攝）

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

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直播／韓國瑜、張善政參訪宏達電　與員工談「創新未來」！王雪紅夫婦親自接待

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