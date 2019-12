又有特斯拉三寶！　女司機用「自動駕駛功能」忙著化妝玩手機

▲女子邊開車邊化妝的行為,讓民眾覺得十分危險。(圖/示意圖,非新聞當事人/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

又有人被拍到濫用特斯拉自動駕駛功能的危險情況,這次是英國一名女駕駛被拍到,她的特斯拉在快車道上急速行駛時,雙手居然沒有在放方向盤上而是在化妝,甚至還玩手機,誇張行為全被其他民眾給拍了下來。

英國《每日郵報》報導,一名希望匿名的46歲民眾拍下影片並且爆料,他在倫敦希斯洛機場(Heathrow Airport)附近的M25公路開車時,意外目睹驚人影像,「我當時看向窗外看到一台特斯拉,接著注意到女司機竟然正在化妝,原本我還覺得這樣很酷,但後來發現她完全沒在注意道路情況,我覺得她這樣的行為非常不注重安全。」

報導中指出,事發的M25公路,是英國最繁忙的道路之一,每天平均會有21,9000台汽車使用,而根據當地法令,駕駛期間手只要離開方向盤或是使用手機就是違法。先進駕駛者協會的道路安全專家艾希頓(Rebecca Ashton)表示,「車輛具有高級的輔助功能,不代表你可以在開車的時候分心,提供這些先進功能的車輛,仍需要駕駛全程將手放置在方向盤上監督,並在必要時刻採取行動。」

特斯拉官方則回應,類似影片中時常可看到危險駕駛的行為,為了避免這個情況,系統會反覆提醒駕駛要保持清醒,駕駛雙手只要離開方向盤約30秒就會提出警告,對方若是持續忽略警告,甚至會禁用自動駕駛功能。

Woman is filmed 'doing her makeup and on phone' while at wheel of £80,000 Tesla in fast lane of the M25 https://t.co/8IykjqN1ao