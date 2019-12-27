又有特斯拉三寶！　女司機用「自動駕駛功能」忙著化妝玩手機

▲女子邊開車邊化妝的行為，讓民眾覺得十分危險。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

又有人被拍到濫用特斯拉自動駕駛功能的危險情況，這次是英國一名女駕駛被拍到，她的特斯拉在快車道上急速行駛時，雙手居然沒有在放方向盤上而是在化妝，甚至還玩手機，誇張行為全被其他民眾給拍了下來。

英國《每日郵報》報導，一名希望匿名的46歲民眾拍下影片並且爆料，他在倫敦希斯洛機場(Heathrow Airport)附近的M25公路開車時，意外目睹驚人影像，「我當時看向窗外看到一台特斯拉，接著注意到女司機竟然正在化妝，原本我還覺得這樣很酷，但後來發現她完全沒在注意道路情況，我覺得她這樣的行為非常不注重安全。」

報導中指出，事發的M25公路，是英國最繁忙的道路之一，每天平均會有21,9000台汽車使用，而根據當地法令，駕駛期間手只要離開方向盤或是使用手機就是違法。先進駕駛者協會的道路安全專家艾希頓(Rebecca Ashton)表示，「車輛具有高級的輔助功能，不代表你可以在開車的時候分心，提供這些先進功能的車輛，仍需要駕駛全程將手放置在方向盤上監督，並在必要時刻採取行動。」

特斯拉官方則回應，類似影片中時常可看到危險駕駛的行為，為了避免這個情況，系統會反覆提醒駕駛要保持清醒，駕駛雙手只要離開方向盤約30秒就會提出警告，對方若是持續忽略警告，甚至會禁用自動駕駛功能。

Woman is filmed 'doing her makeup and on phone' while at wheel of £80,000 Tesla in fast lane of the M25 https://t.co/8IykjqN1ao — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 26, 2019

►即日起，我退出老化黨。