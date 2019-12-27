美國再下一城！掌握墨西哥灣商機　合庫將設休士頓分行

▲合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

持續看好美國經濟，在董事會通過要設立休士頓分行後，也獲得金管會的同意，這將是合庫在美國第4家分行。合庫表示，成立休士頓分行之後，將均衡美國區域經營，也掌握了墨西哥灣快速成長的商機。合庫現在在美國已經有西雅圖、洛杉磯、紐約等分行，成立休士頓分行後可望成為在美國的第4家分行。

合庫董事長雷仲達表示，德州是美國第二大經濟體，經濟規模與加拿大相當(全國第十大經濟體)，其能源、石化工業航太工業、資訊、電子及生物醫療業發展都頗負盛名。此外，休士頓為德州第1大城市、美國第4大城市，位處美國中南部交通運輸中心，休士頓港外貿運輸量居全美第一，為該國與中南美洲往來之重要門戶，與墨西哥、阿根廷、巴西、巴拿馬等國往來頻繁。鄰近城市包含聖安東尼及達拉斯，均是美國中南部人口稠密，經濟發展快速的大都會城市，金融服務需求殷切，提供了合庫銀行深耕發展的機會。

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雷仲達指出，美國的金融監理趨嚴，目前在美國的三家分行不論是法令遵循、洗錢防制作業已經相當成熟，可以提供休士頓分行相當的經驗，以利掌握最新的法令動態完成相關的制度。

截至今（2019）年11月止，合庫在美國地區盈餘，較去年同期成長48%，且占全體海外單位比重高達24%；有鑑於海外金融版圖擴張成為銀行競爭力的重要指標，面對國際化的浪潮，合庫銀行近幾年海外單位盈餘比重日益提高，將持續善用在國內具有最多營運據點所累積的客群、人才及規模等競爭優勢，繼續向外開疆闢土。

合庫海外據點已經達到23個，觸角橫跨歐、美、亞及澳洲，在經營策略上提供便捷的國際金融服務外，也持續擴張海外據點以提升營運規模，擴大參與當地的融資貸款和國際聯貸業務，和投資優質的有價證券，以拓展國際金融版圖。