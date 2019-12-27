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12月購買耐久財北溫南熱　學者：10年內中南部發展贏過北部

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▲▼台經中心執行長吳大任(中)。（圖／記者余弦妙攝）

▲台經中心執行長吳大任(中)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布12月消費者信心指數 (CCI)調查的總數為84.28點，與上月相較上升3.91點，在6個分項指標中，購買耐久財指標則創2007年11月以來新高。對此，台經中心執行長吳大任分析，近期台股站上高點，但在國人居高思危心理下，也會有賣壓出籠，這些資金最可能移轉到房地產，進而推升了購買耐久財的信心。

吳大任表示，台商回流伴隨著資金移動，還有香港抗爭未歇，迫使在港資金外移，進而推升台股，拉抬投資信心，但也因為居高思危的風險意識顯現，將有部分資金從股市移轉，最可能流入房地產，進而拉抬購買耐久財指標的走勢。

請繼續往下閱讀...

而吳大任也進一步指出，今年整體經濟情勢是呈線外冷內熱，相對於2017年的外熱內冷，內熱對一般民眾來說感受較大，且以房地產實價登陸數據來看，房地產的市況呈現北溫南熱，從細部資料來看，北部多半是購置工業用地，而中南部則是住家用地，因此中南部的房價有明顯的漲幅。

吳大任也說，由於今年農漁民所得普遍增加，就會增加投資意願，不過中南部人的投資意向又偏向保守，因此才會出現北溫南熱的情況。他也強調，目前整體台灣的情況有在改變，接下來5至10年中南部的發展可能會超越北部。

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