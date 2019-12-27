中國信託宣布自願遵循聯合國「責任銀行原則 PRB」

▲中信銀行26日宣布自願遵循聯合國「責任銀行原則」（簡稱PRB），投入全球金融領域的永續發展，實踐企業社會責任。（圖／資料照）



記者張惠媛／綜合報導

為積極發揮金融業對促進環境、社會及經濟治理（Environmental, Social, Governance，簡稱ESG）之永續影響力，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）26日宣布自願遵循聯合國「責任銀行原則」（Principles for Responsible Banking，簡稱PRB），投入全球金融領域的永續發展，並以良好企業體質，提供客戶專業且貼心的金融服務，實踐企業社會責任，期許共同創造一個永續共好的願景。

今年9月23日於聯合國大會期間正式發布的「責任銀行原則」，是全球金融業落實聯合國2030年可持續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）和《巴黎氣候協定》（Paris Agreement）之重要標竿，由聯合國環境署金融倡議（United Nations Environment Programme Finance Initiative簡稱UNEP FI）與來自世界各地30家創始銀行共同參與制定，為全球銀行實現永續發展構建一套共用體系，中國信託銀行經過3個月研擬與導入，宣布自願遵循《責任銀行原則》。

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「責任銀行原則」包含「一致性」（Alignment）、「衝擊及目標設定」（Impact &Target Setting）、「委託人及客戶」（Clients & Customers）、「利害關係人」（Stakeholders）、「治理與文化」（Governance &Culture）、「透明揭露及當責」（Transparency & Accountability）等六大原則框架，透過遵循「責任銀行原則」，可將銀行本業結合永續目標，關注ESG各面向發展，發展更負責任的金融商品與作業流程，讓融資行為或投資組合產生積極的影響力，並對保護地球環境負責。

除自願遵循「責任銀行原則」之外，中國信託金融控股公司旗下4家子公司包括中國信託銀行、中國信託投信、中國信託證券、台灣人壽均已簽署「機構投資人盡職治理守則」，2019年1月中信銀行亦已正式簽署加入赤道原則（Equator Principle）協會，同時，2020年中國信託金控將正式簽署氣候相關財務揭露專案（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，簡稱TCFD），期望以金融業的角色，發揮對永續經營模式的影響力，以落實企業社會責任、符合國際永續發展趨勢並與相關國際倡議緊密接軌。

中國信託一直以來秉持「We are family」的品牌精神提供給客戶最專業的金融服務，期許與客戶攜手共創美好的未來，透過「透明的治理方針（Transparency）、負責任的環境態度（Responsibility）、窩心的員工照顧（Understanding）、完善的產品服務（Satisfaction）與齊心的社會成長（Together）」五大永續策略面向，持續以積極的態度，擘劃永續經營的藍圖，戮力肩負起企業永續引領者的角色，並將ESG三大永續面向融入日常業務經營之中，打造中國信託成為具有韌性組織的永續金融業者。