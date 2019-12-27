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華聞快遞／北京房價真降了！進入2017年以來新低　下跌近兩成

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲北京房價降了。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：北京房價真降了！進入2017年以來的新低 下跌近兩成

北京房價真的降了，而且降幅還不小。北京房價進入2017年以來的新低，與2017年4月最高點相比， 11月約下跌了18.5%。（中新網）

《甘肅》：甘肅與「一帶一路」沿線國家貿易占全省進出口總值半數以上

甘肅省融入「一帶一路」拓寬發展空間，2019年1至11月與「一帶一路」沿線國家貿易繼續擴大，貿易額達186.3億元人民幣，占全省進出口總值的54.2%。（中新網）

《天津》：大陸首個海洋油氣生產裝備智能製造基地開建

大陸首個海洋油氣生產裝備智能製造基地26日在天津開工建設。未來該基地將重點圍繞智慧製造等先進技術進行探索，致力於構建從研發、設計、製造到服務的全流程「智慧海工製造」體系。（經濟日報）

《上海》：標誌性外資金融機構落戶凸顯「上海引力」

野村、摩根大通、東方匯理等標誌性外資控股金融機構加快落戶，開放深度、成色不斷提升。正向2020年基本建成國際金融中心目標衝刺的上海，在新一輪高水準對外開放中煥發新的活力，國際顯示度持續提升，資源配置能力顯著增強。（新華社）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲甘肅與「一帶一路」沿線國家貿易占全省進出口總值半數以上。（圖／翻攝自中新網）

《廣東》：廣東修法促進中小企業發展 增設營商環境規定

廣東省人大常委會26日舉行記者會表示，新修訂的《廣東省促進中小企業發展條例》自2020年1月1日起施行。（中新網）

《廣西》：廣西東興邊境深加工產業園項目開工建設

中越跨境產業平台中國側園區—廣西東興邊境深加工產業園區項目26日在東興舉行開工儀式。首批7家企業簽約入駐，產業涉及進口深加工和外向型出口經濟。（中新網）

《廣東》：北大科技園落戶廣州 共建大灣區科創新高地

廣州市白雲區人民政府與北京北大科技園有限公司26日在北大科技園創新中心舉行「廣州北大科技園專案」合作協定簽署儀式，標誌廣州北大科技園項目正式落戶廣州。（中新網）

《福建》：華為牽手福建！雙方共推鯤鵬產業示範區建設

福州市人民政府和華為公司26日在福州簽署福建鯤鵬生態創新中心戰略合作協定，雙方將攜手推進福州鯤鵬產業示範區建設。（中新社）

▼廣西東興邊境深加工產業園項目開工建設。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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華聞快遞／北京房價真降了！進入2017年以來新低　下跌近兩成

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