暗牆後傳哭聲打開見26童　家長控托兒所長超收、虐待

▲美國科州Play Mountain Place托兒所。（圖／翻攝自Google Map）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國科羅拉多州日前爆出虐待兒童的案件，一間托兒所受到家長指控超收兒童。警方接獲消息後到場察看，起初沒有發現任何異狀，58歲的所長卡拉·菲斯（Carla Faith）也表示只有負責照顧6個兒童，但後來在托兒所的地下室被發現一道暗牆，裡面藏著26名兒童和2位成年人。目前卡拉涉嫌妨礙公務、虐待兒童等罪名遭逮捕，托兒所也已經停業。

雖然菲斯表明只有照顧6名兒童，但當警方抵達托兒所後，卻發現壁櫥裡有一大堆背包，其中一名員警聽到了地下室傳來音樂聲，還有孩子的哭泣聲，最終發現這道暗牆，把孩子們從地下室解救出來。

▲ 所長卡拉·菲斯（Carla Faith）。（圖／達志影像／美聯社）

父母以違反多項照料義務控訴托兒所的員工，包括沒有在安全和適當的地方為兒童提供照顧、沒有為工作人員提供適當的培訓、未遵守科羅拉多州的《兒童許可保護法》和部門規定、沒有對工作人員提供適當的監督等。

歷經6周的調查之後，除了菲斯之外，其餘3名員工克里斯蒂娜·斯沃格（Christina Swauger）、凱特琳·尼爾森（Katelynne Nelson）、瓦萊麗·弗雷斯克斯（Valerie Fresquez）都被以虐待兒童等相關罪名起訴，4人將於2020年1月2日出庭審訊。