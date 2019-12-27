12月消費者信心指數上升　耐久財指標創12年以來新高

▲台經中心執行長吳大任(中)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布12月消費者信心指數 (CCI)調查的總數為84.28點，與上月相較上升3.91點。其中，六項調查指標呈現五升一降的情況，上升幅度第一的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為65.60點，較上個月調查結果上升11.1點。台經中心執行長吳大任指出，在購買耐久財貨時機指標111.65點，也創下96年11月以來新高，也就是12年以來新高。

台經中心表示，本次上升幅度第一的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為65.60點，較上個月調查結果上升11.1點；上升幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為85.45點，與上個月調查結果相較上升6.2點；上升幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為96.80點，與上月的調查結果相較上升3.35點。

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上升幅度第四的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為93.10點，與上個月調查結果相較上升3.15點；上升幅度最少的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為111.65點，較上個月上升2.6點。

本月唯一下降的的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為53.05點，與上個月調查結果相較下降2.95點，但如果遊行別來看，女性在此項的指標為53.1點，男性為52.78點，顯示女性對此項指標較為樂觀。

另外，從絕對水準來看，六項指標有五項偏向皆悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀。

而在「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為112點，較上月的調查結果上升10.8點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為99.85點，與上月的調查結果相較上升點，呈現悲觀。

▼中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布12月消費者信心指數 (CCI)調查的，點圖可放大。（圖／台經中心提供）