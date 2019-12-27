下周汽柴油擬雙漲　專家提醒用車族加油要快

▲受到美國石油協會(API)估計上週美國原油庫存下降影響，專家預估下周汽柴油價格恐將上漲。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

國際油價持續波動，專家預估下周汽、柴油將雙雙調漲，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.1元，提醒用車族把握下班及周末時間加滿愛車油箱，為自己省點荷包。

依據專家估算，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.7元、95無鉛汽油每公升29.2元、98無鉛汽油每公升31.2元、超級柴油每公升25.7元。

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中美貿易戰持續延燒，中美口頭達成第一階段貿易協議，市場期盼中美兩國於明年達成貿易協議，加上美國石油協會(API)估計上週美國原油庫存下降，近期國際油價走勢持續波動。

油價專家表示，累算至12月26日之7D3B週均價為67.22美元，較上週66.73上漲0.49美元。新臺幣兌美元匯率30.206較上週30.225升值0.019元，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.1元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.1元，實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。