利率不討喜、市占大萎縮！青安貸款占新增房貸比　不到1成　

▲青年安心成家貸款利率漸漸失去吸引力（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布青年安心成家貸款統計，但是因為利差（與一般房貸的利率）逐漸失去誘因的情況之下，青安貸款占新增購屋貸款從2016年的12月33.1%，下降至去年底的14.2%，兩年間大降了18.9個百分點。甚至到今年的11月底，占比只剩下9.2%，也就是說現在青安市占率不到一成。

財政部表示，為了協助無自有住宅民眾購屋、減輕貸款負擔，公股銀行自2010年堆動青年安心成家貸款，也就是青安貸款。

請繼續往下閱讀...

根據財政部統計，2011年到2014年撥貸戶與金額都在3.5萬戶、1200億元以上，2016年開始貸款額度提高為800萬元，利率從1.58%降低至1.44%，撥貸金額明顯年曾55%，但是隨著房市降溫、各銀行推出優惠的房貸自貸方案後，青安貸款也逐年下降。累計自開辦以來至今年11月，撥貸戶數為28.8萬戶，撥貸總額為1635億元。若觀察承作對象的性別比率，今年前11月女性撥貸戶比率為46.1%，男性為53.9%。整體撥貸金額中，女性占44.8%，男性有55.2%，女性較男性少10個百分點。

▲青安貸款市占率自2016年開始一路下滑，至今年11月底僅剩下9.2%。（圖／財政部提供）

而去年青年安心貸款推出一段式機動利率（只要央行不調息，利率維持在1.68%）二階段機動利率（利率在1.44%到1.72%），以及混和式利率三種方案可以提供青年購屋選擇。但就今年的成績來看，前11月採一段式機動利率的房貸戶有8,634，占今年青安貸款中56.4%，超過一半以上。

但是，青安貸款明（2020）年底就要檢討是否要持續推動，數字會說話，根據財政部的統計，五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）的青安貸款占新增購屋貸款的比重，最高峰為2016年的41.3%一路下滑，從2016年12月33.1%，到去年底只剩下14.2%，大將近19個百分點；且今年持續下滑上半年還有10.3%，到了11月跌破一成，也只剩下9.2%，青安貸款的市占率明顯的萎縮。財政部解析，現在五大銀行房貸新承作的貸款利率為1.623%、青安一段式利率也要1.68%，青安失去了利差的誘因，漸漸失去吸引力。