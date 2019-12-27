阿拉斯加年均溫1.3度破紀錄　暖化速度比其他國家快2倍

▲阿拉斯加孟丹豪爾冰河（Mendenhall Glacier）（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

2019年受到一連串的極端氣候襲擊，常年冰雪覆蓋的阿拉斯加（Alaska），將以歷史新高華氏34.5度的平均氣溫告別2019年。阿拉斯加主要河流的春季融冰時間，都比往年來的還要早，而且整個蘇厄德半島（Seward Peninsula）永久凍土的最上層，全年都解凍了。異常高的海洋溫度，在北極的楚科奇海（Chukchi Sea）也產生了有毒的藻類。

根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanicand Atmospheric Administration）紀錄，阿拉斯加最熱的一年是在2016年，年均溫為華氏32.5度（約攝氏0度），稍微高於攝氏零度，首次高於結冰溫度。截至2019年11月，阿拉斯加年均溫為華氏34.5度（約攝氏1.38度），已經突破歷史上的紀錄。

根據reuters報導，研究人員表示，這場動盪是加速暖化的一部份原因，由於阿拉斯加靠近北極，暖化的速度及效果是其他國家或地區的兩倍快。阿拉斯加大學費爾班克斯分校國際北極研究中心氣象專家布雷特史奈德（Brian Brettschneider）指出，「即使現在出現寒流，但是2019年都會是有史以來創紀錄最高溫的一年。」

阿拉斯加氣候評估與政策中心的氣候專家托曼（Rick Thoman）表示，「每一年的溫度都會像現在這樣高溫嗎？答案是不會，但是這個現象會像電梯一樣，慢慢的往上走。」

▼阿拉斯加瓦爾迪茲冰川湖（Valdez Glacier Lake）。（圖／路透）