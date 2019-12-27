謝金河：今年南韓經濟比台灣辛苦　三大變數值得注意　

▲財信董事長謝金河。（圖／記者周書羽攝）

記者謝仁傑／綜合報導

謝金河昨（26）日在臉書指出，過去20年來，台灣喜歡跟南韓比經濟，每年都被南韓比下去，但今年似乎出現新的變化。今年在中美貿易戰衝擊下，台灣成為轉單效應的受益者，前10個月對美國出口成長17.7%，今年三個季度台灣的GDP表現都優於南韓，而南韓出口從去年12月迄今，每月都出現衰退，11月更衰退14.3%，台灣出口則逆勢成長3.3%。

謝金河進一步指出，台灣和南韓經濟出現了新的轉折，當中有幾個變數值得注意。

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一、南韓的房地產政策正面臨考驗，根據最新公布的數據，南韓擁有一套房的人有1401萬人，兩套房以上的有219.2萬人，擁有6到8套的有4.98萬，10套以上的有3.75萬，有51套以上的有1882人。南韓擁有自有房屋的分布看起來比台灣更集中，房地產帶給年輕人的壓力正與日俱增。

二、南韓薪資調升已到盡頭，文在寅把時薪調到8350韓元（大約239元新台幣），本還計劃提升至1萬韓元，現在卡住了，而南韓的最低月薪174.5萬韓元（約51000台幣），也讓南韓企業大感吃不消，年輕人找不到適當工作，社會張力愈來愈大。

三、南韓以大企業為主，這次在貿易戰中受到很大影響，三星電子的記憶體首當其衝。今年三星的營業利益減半，剛公布12月前20天南韓半導體的出口仍衰退16.7%，船舶出口減少51.2%。南韓的石化、鋼鐵、造船產業今年都面臨很大壓力，加上日韓貿易戰，南韓今年經濟增速面臨很大挑戰。

謝金河說，2020的全球經濟仍然充滿變數，台灣和南韓的下一場賽局，值得仔細看下去！





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