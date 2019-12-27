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川普警告「敘俄伊朗」別再殺害敘北平民：土耳其努力阻止「大屠殺」

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▲▼ 美國總統川普21日在非營利組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）學生行動大會發表1個多小時的公開談話。（圖／路透）

▲美國總統川普26日發文警告，敘、俄與伊朗聯軍不要再繼續殺害伊德利卜省（Idlib）的百姓。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普26日警告，敘利亞、俄羅斯與伊朗聯軍不要再繼續殺害敘北伊德利卜省（Idlib）的百姓，「土耳其正在努力地阻止這一場『大屠殺』（Carnage）。」據了解，敘國阿薩德（Bashar al-Assad）政府誓言奪回伊德利卜，也就是境內最後一個被叛軍、聖戰士把持的地區，因此近日加強轟炸，但也導致無辜平民死傷，至少50萬人逃離家園。

川普26日在推特上表示，「俄羅斯、敘利亞與伊朗正在殺害，或者即將殺害成千上萬名伊德利卜省的無辜平民。不要這樣！土耳其正在努力阻止這一場大屠殺。」

▲▼川普,艾爾段。（圖／路透）

▲《路透社》報導，川普試圖與艾爾段建立緊密關係。（圖／路透）

《路透社》指出，雖然土耳其10月入侵美國打擊伊斯蘭國（IS）的最大盟友庫德族（Kurds），又向俄羅斯購買S-400導彈系統，川普仍試圖與土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）建立緊密關係。

敘利亞東北部的伊德利卜省是境內最後一處仍被叛軍把持的地方，總統阿薩德誓言奪回控制權，與俄、伊聯軍加強轟炸，導致至少50萬百姓逃離家園，許多人選擇逃到土耳其避難。但是，艾爾段22日表示，已經「無法再應付新一波的難民潮」，也不會再獨自承擔移民壓力。

▲敘利亞東北部的伊得利卜省（Idlib）遭到政府軍與俄國空軍轟炸，人道救援組織白頭盔（White Helmet），2019年12月19日。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊德利卜省19日遭政府軍與俄國空軍轟炸，百姓與白頭盔（White Helmet）協助救援。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞東北部的伊得利卜省（Idlib）遭到政府軍與俄國空軍轟炸，人道救援組織白頭盔（White Helmet），2019年12月19日。（圖／達志影像／美聯社）

公民防衛與人道救援組織「白頭盔」（White Helmets）於23日表示，雖然敘國政府聲稱目標是恐怖分子，但已造成數十名平民死亡，如果暴力情況持續，未來幾周將有數十萬人被迫逃離家園。

土耳其、俄羅斯與伊朗領導人9月在安卡拉（Ankara）同意「降級」伊德利卜衝突，但隨著和平方案的協商陷入停滯，上述約定逐漸崩解。土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）於24日表示，國家代表團飛抵莫斯科展開談話以後，俄國承諾將會努力抑制在伊德利卜發生的攻擊事件。

►加強轟炸敘利亞「4天至少33死」！白頭盔：數十萬人將被迫逃離家園

►已容納370萬敘利亞難民！土耳其總統：無法再應付新一波移民潮

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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