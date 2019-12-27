土耳其法庭：政府封鎖「維基百科」違憲　侵犯言論自由

▲土耳其憲法法庭裁定，政府2017年起封鎖維基百科的禁令違憲。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

土耳其憲法法庭26日裁定，政府封鎖「維基百科」（Wikipedia）網站的禁令侵犯言論自由，已經違憲。判決被人權倡議團體視為一大勝利，維基媒體基金會也表示歡迎。據了解，維基百科上的內容指出，安卡拉當局與恐怖分子有所關聯，政府2017年4月要求移除頁面，遭到拒絕以後下令封鎖網站至今。

土耳其憲法法庭26日裁定，政府封鎖維基百科的禁令違憲，「受憲法第26條保護的言論自由已經受到侵犯」。此判決將為解除禁令鋪路，也被人權組織、倡議人士視為一大勝利。

維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）也於26日表示，期待「在土耳其的（網站）連結很快就能恢復」，「我們與土耳其人民、全球數百萬依賴維基百科的志願者及讀者，都一起歡迎知識普及的重要認可。」

▲土耳其憲法法院裁定，「維基百科禁令」違憲，被倡議人士視為勝利。圖為土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《半島電視台》、《紐約時報》報導，維基百科的內容指出，土耳其政府與恐怖分子、敘利亞武裝分子之間有所關聯。安卡拉當局要求網站移除上述的「冒犯」資訊，卻遭到拒絕，他們指控，這是針對國家「抹黑運動」的一部分，為了保護公共秩序與國家安全，2017年4月下達封鎖禁令，被認為是總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）另一起壓抑言論自由的行為。

根據《路透社》16日報導，Google宣布，銷售到土耳其市場的新款安卓（Android）手機將不再獲得授權批准，也就是說，消費者將無法使用Google Play商店，或者Gmail、Youtube等應用程式，但是目前市面上的手機不受影響，用戶可繼續購買、使用以及更新各項服務。Google表示，正與土耳其監管機構合作解決問題，也已向貿易部長要求重新考慮這個決定，甚至已經修改契約，提供「更大的彈性」。



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