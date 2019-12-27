以色列總理狂贏72.5％保住黨魁大位　2020帶領保守黨拚大選

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）保住黨魁大位，將帶領聯合黨拚2020年大選。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於26日宣布，在保守派「聯合黨」（Likud Party）黨主席競選中取得「巨大勝利」，保留黨魁大位，將會帶領全黨邁向2020年3月的全國大選。據了解，他一共贏得72.5％的選票支持。競爭對手、前教育部長薩爾（Gideon Moshe Sa'ar）也坦承失敗，並表態全力支持總理。

聯合黨26日舉行黨主席競選，11.6萬名合格黨員之中，投票率大約49％。CNN報導，其公布的結果顯示，70歲的納坦雅胡以壓倒性勝利贏得72.5％選票，53歲的薩爾以27.5％選票位居落敗。

▲以色列前教育部長薩爾（Gideon Moshe Sa'ar）承認落選，表態全心支持總理。（圖／路透）



納坦雅胡在推特上宣布贏得黨主席競選。他以希伯來文寫道，「有了上天與你們的幫助，我將會領導聯合黨，在接下來的選舉取得重大勝利，繼續領導以色列達到前所未有的成就。」薩爾也承認落選，「我對於自己站出來競選的決定感到滿意。那些不願為了自己相信的事物冒險的人，永遠不會成功……這場競爭對於聯合黨與其民主特質非常重要。」

BBC報導，納坦雅胡是以色列執政最久的領導人，但近一年陷入低潮，11月被指控賄賂、詐欺、背信、貪腐等罪名，他始終否認任何不當行為，認為指控全出於政治性動機，是針對他的「政變未遂」與「獵巫行動」。

納坦雅胡帶領的聯合黨在3月、9月的大選之中都陷入僵局，因為與最大競爭對手、中間派「藍白聯盟」（Blue and White Party）無法達成共識，籌組政府。

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