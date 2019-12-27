英預言家「2020年預言震撼彈」　日本遭強震爆襲釀「東奧危機」北韓政權亮紅燈！

▲英國預言家帕克。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

2019年即將結束，2020年將到來，除了保加利亞已故預言家龍婆日前公布2020年預言外，英國預言家帕克（Craig Hamilton-Parker）也跟著公布自己2020年的預言，並為自己2019年「未成真預言」做出解釋。而在帕克2020年的預言中，引發網友關注的包括美國總統川普將連任、英國首相強生將和誹聞伴侶西蒙德斯（Carrie Symonds）結婚、印度與日本恐怕將發生強震，甚至影響東奧舉行等。

綜合外媒報導，帕克表示，自己已經成功預言2019年澳洲野火、香港示威遊行、英國前首相梅伊下台、強生接任、維基解密創辦人被逮捕、英國洪水等國際大事。而在新的2020年預言中，帕克把即將發生的國際大事條列出爐，其中包括以下：

1. 西亞地區將會出現戰爭

2. 美國總統川普將會連任成功

3. 強生將與誹聞伴侶西蒙德斯結婚

4. 金正恩將會下令將以實彈向海面發射導彈

5. 2020年金正恩政權將面臨重大考驗

6. 中國將會歷經革命，2020年香港將會爆發新一波革命

7. 歐元暴跌

8. 英國脫歐後將會有新一波歐洲經濟衝擊

9. 中國領導人習近平將面臨改革

10. 中美貿易戰將會有新一波困境

11. 美國將出現許多颶風、火災、地震

12. 印度、日本將會有大地震，甚至影響東奧舉行

13. 巴西總統將會因為雨林濫伐遭到揭露檯面下計劃

14. 中國將爆發霧霾最大人類傷害

15. 將會有致命病毒出現導致鳥類大量消失

▲英國首相強生被預言2020年將結婚。（圖／路透）

此外，還有多個中東地區、經濟、氣候相關等預言。帕克每年都會在個人網站與Youtube上發表下年預言，並就自己該年度未實現的預言坦承失誤。