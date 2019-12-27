憂鬱母從9樓「2幼子當拋球丟下」　路人哭叫住手…下秒她跟跳屍躺人行道！

▲帕斯卡帶著兩孩子跳樓輕生。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

在家家戶戶溫馨過聖誕的日子，英國薩福克郡卻傳出一起母親帶孩子輕生的悲劇。40歲的母親帕斯卡（Erin Pascal）在聖誕節當天，開車到當地一處停車場，接著從高樓處將兩個年幼的孩子拋下，自己跟著跳樓自殺，因案發當時正處白天，不少路人、婦女、孩子都目睹這一幕，難過的在一旁崩潰大哭。

根據英國《每日郵報》報導，帕斯卡在聖誕節當天帶4歲女兒艾利森（Allison）與1歲多的兒子安德魯（Andrew）出門，沒想到卻在半路上與丈夫在電話中發生爭執。據悉帕斯卡過去有憂鬱狀況，時常會出現想要輕生的念頭，這次沒有特別的爭執點，但仍打電話跟丈夫出現小口角，帕斯卡在電話中告訴丈夫，她想要帶著兩個孩子同歸於盡。

帕斯卡丈夫當下無法趕到，但相當緊張的勸阻，最後帕斯卡掛上電話後消失。丈夫因為擔心，隨即打電話通報警消尋求協助，但帕斯卡已經將車開上9層樓高的停車塔，接著帶著孩子下車站在圍牆邊。停車場下方的民眾看到這幕景象，緊張的想要勸阻，卻沒想到親眼目睹了帕斯卡將兩個孩子陸續丟下樓後，自己也跟著跳樓輕生。

警方到場後發現母子三人橫躺路邊，一旁目擊的路人幾乎痛哭崩潰，由於案發當時是白天，不少婦女、小孩都親眼目睹。警方在帕斯卡車旁邊發現嬰兒鞋跟一副太陽眼鏡，母子三人的鞋子也散落在行人道上。檢察官表示，命案的場面令人非常恐懼心痛，甚至就在聖誕節當天，「家中若有憂鬱傾向的親友，一定要多陪伴了解，或是協助就醫，避免悲劇發生。」

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