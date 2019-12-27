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共軍自製航母「山東艦」穿台灣海峽　美國務院聲明：不要從事威脅行徑！

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▲▼山東艦,山東號。（圖／翻攝自中國軍網）

▲中國山東艦穿越台灣海峽，引起美方關注。（圖／翻攝自中國軍網）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著台灣2020年大選進入剩兩周倒數，國防部26日下午證實，中共第一艘自製航空母艦「山東艦」由南向北航經台灣海峽北駛，對此不僅台灣國安人士表示，這是中國選在敏感時刻刻意的「內外雙重加壓」外，也是表態介入選情的狀態；而美國國務院也表示，「不要從事任何會危害台灣安全、社經體系及人民的脅迫行徑」。

國防部新聞稿中提到，17日在海南三亞軍港正式服役、命名為「山東艦」的中國首艘自製航母艦於台北時間26日由南向北航經台灣海峽，由於距離台灣大選僅剩半個月左右，共軍自製航艦通過台海之舉，特別受到外界關注。根據國防部資訊，106年1月以來，中國航母共有6次穿越台灣海峽的紀錄。

對此有國安人士表示，大選前兩周，中國最新航母穿越台灣，這個動作的目的就是以「準航母戰鬥群」之姿展示武力，提醒國際社會、區域各方不要輕忽台灣選舉過程中，中國的角色與態度，甚至藉由展示軍事能力，對台灣中間選民做出影響。

根據《中央社》報導，美國國務院不具名發言人今天以背景說明方式回覆，美國對兩岸和平及穩定有著深切且持續的利益，並強調台灣是可靠的夥伴、民主模範及世界上一股良善力量；更向中國喊話「美國希望中國不要從事危害台灣安全、社會、經濟體制、或是人民的脅迫行徑。」呼籲兩岸進行建設性的談話，以兩岸人民都能接受的方式和平解決問題。

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