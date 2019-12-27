新莊王小姐影響夫妻感情？　韓國瑜：女孩子都會有疙瘩

▲韓國瑜、李佳芬。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

挺韓遊行場面盛大，國民黨總統候選人韓國瑜身邊卻不見夫人李佳芬的身影，外界好奇是否與韓國瑜匯款600萬給新莊王小姐有關。近日李佳芬接受媒體專訪時說，這都小事，而遊行當天有其他行程。不過，韓國瑜在節目中坦言「女孩子都會有疙瘩」。

在26日播出《小明星大跟班》節目中，藝人依依問韓國瑜，被媒體報導跟老婆以外的女性交往密切，他回去要怎麼跟老婆解釋？李佳芬心裡會不會有疙瘩？要怎麼樣去化解？

韓國瑜坦言，「女孩子都會有疙瘩，只要經過溝通就OK啦！」他的人生發展、人生旅途，跟一般正常的人不太一樣，像導演李安失業6年，他失業12年，且失業階段是黃金歲月，44歲到56歲，對男孩子來說是生命中最精華的時候，但他卻處於失業狀態。

韓國瑜接著說，到了56歲後，大概到了台北農產當總經理，現在開始選總統，這是一個很奇怪的發展，失業的男人心裡很苦悶，但又不能講，這時候很急，就出去找有沒有賺錢的機會，「這些整個發展的投資的過程，以及外面交往的一定會有同性也會有異性」。

吳宗憲補充說明，依依想要問的就是，有沒有因為報導的關係，跟李佳芬吵架甚至打架？韓國瑜則說，當然會吵，吵架以後，他早上起床，第一件事睜開眼睛想，昨天晚上有沒有吵架？如果有吵架就不要講話，沒有吵架就可以講話，情侶、夫妻鬥口是一定會的。

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