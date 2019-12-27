飯店沐浴乳擠不出！她打開驚見「拆封保險套」氣炸：剛拿什麼來洗了？

▲飯店沐浴乳裡竟然藏著「拆封過的保險套」。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

山東省濰坊市一名27歲馬姓女子近日入住當地一間飯店，不過當她在洗澡時忽然發現沐浴乳怎麼擠都擠不出來，便打開來確認是不是用完了，沒想到就發現一個已經拆封的保險套卡在裡頭，氣得向飯店人員投訴，「太噁心了！我剛剛到底是拿什麼塗在身上了？」

據《澎湃新聞》報導，馬女平安夜當天爆料「格林聯盟酒店」衛生狀況堪憂，因為房間提供的沐浴乳罐裡，竟然藏有一個開封過的保險套，而且保險套還是包裹著按壓管子的出入口。她表示，自己近日從外地前來濰坊市工作面試，不過面試結束時天色已經晚了，她只好入住飯店並支付70元人民幣（約新台幣300元）住宿費，不料就碰上令人作嘔的事。

▼馬女氣憤地說，不知道洗澡的時候拿了什麼塗在身上了。（圖／翻攝自微博）

馬女接著說，當時她正在洗澡，但是沐浴乳怎麼擠都擠不出來，「我剛擠的時候就發現出來的特別少，塗在身上以後仍然不夠用，於是就去擠第2次，這次怎麽都擠都沒辦法。」她原以為是用完了飯店忘記補充，但瓶身拿起後還是很重，所以決定打開瓶蓋查看，結果就發現了保險套。

馬女又稱，得知狀況後，她立刻向飯店反映，但經裡卻回說「保險套可能是妳自己放進去的」。周姓經理事後也出面表示，「沒有證據證明保險套是她入住前就有的，所以這起事情無法解決；另外，我們先前也沒有碰過房客反映過類似問題，懷疑馬姓女子是『間諜』來惡意抹黑。」

▼出事的飯店。（圖／翻攝自微博）

經理指出，他發現馬女當天入住房間時有使用手機偷偷錄影，「之前也有做飯店行業的同行過來故意做這些事，我不能確定她是不是。」據悉，雙方協商過程中，經理對馬女表示，「把住宿費退給妳不就結束了嗎？妳還要精神損失費啊？」這樣的結果讓馬女相當不滿意，她決定繼續向飯店討回公道。

事件曝光後立刻吸引大批網友留言，「果然出門在外，盥洗用品還是自備的好」、「經理態度有夠差」、「剛剛到底拿什麼來洗澡，想想頭皮就發麻」、「好噁心，這樣做的人是變態嗎？」、「如果保險套還是被用過的，那真的太誇張了」、「難以想像會有這種事情發生」。

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