　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

網購耳環...麻豆超潮「買一送二戴法」讓她傻爆眼！驚人價格曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼網友看到耳環新戴法驚呆。（圖／翻攝自ssense）

▲網友看到耳環新戴法驚呆。（圖／翻攝自ssense）

記者錢玉紘／綜合報導

愛漂亮的人都知道，去買耳環的時候，為了展示，都會把耳環掛在紙卡上面，但沒想到現在的時尚越來越推陳出新，國外一名女網友在網路購物的時候，看到一對感覺設計很基本的金屬耳環，但往下繼續滑，才發現這對耳環要連「紙卡」一起戴，讓她驚呆了。

時尚真的很難懂！這名女網友在推特上表示，她原本在網路購物看到耳環，想說「喔這感覺是是對不錯看基本金屬耳環」，接著繼續看商品資訊的時候，驚訝發現模特而竟然是連紙卡一起整個戴，讓她大驚「等等？蛤？？？」

這對「耳環」是購物網站「SSENSE」上的商品，品牌為「MM6 Maison Margiela」一副原本要價305美元（約台幣9267元），現在打3折，特價92美元（約台幣2,795元），看起來真的會以為只有賣耳環，沒想到紙卡才是本體，模特兒還展示了特殊的戴法，若是不喜歡白色跟金色的搭配，這副耳環也有黑色紙卡配銀色金屬的設計。

▲▼網友看到耳環新戴法驚呆。（圖／翻攝自ssense）

這則推文在推特上爆紅，許多網友都對走在太前端的時尚感到驚訝，「我真心不懂」、「還真的沒想到」、「好貴喔」。有網友指出，類似的設計以前就有出現過，還有人貼出牛耳朵上掛號碼牌的照片對比，也有人發現，其實下面那副「耳環」還是可以拿下來單獨戴，等於買一副有兩種戴法，真划算。

▼上下都可以戴，也頗划算。（圖／翻攝自ssense）

▲▼網友看到耳環新戴法驚呆。（圖／翻攝自ssense）

ET快訊
加藤鷹60歲「金手指生鏽」！　2指大戰9000女優慘況曝光
才不是椰肉！　專家揭「細菌→椰果」神秘過程網驚呆
家裡蹲25年拒出房門！他「7年沒洗澡照」曝光：每天等父母餵食
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網購耳環...麻豆超潮「買一送二戴法」讓她傻爆眼！驚人價格曝

德國著名男高音許萊亞離世...享壽84歲　8歲開始唱歌一生獻給音樂

IG女模穿「牙線比基尼」慶生 渾圓「屁股彈」炸翻網友

「恐怕有人被活埋」！瑞士、奧地利單日4起雪崩　已知2人受傷送醫

家裡蹲25年拒出房門！他「7年沒洗澡照」曝光：每天等父母餵食

金正恩還沒送「耶誕大禮」　北韓可能延到1月再發禮物

兩傻狗翹家差點被凍僵　公車女司機暖心讓狗狗上車避寒

車子起火燒爆…敬業郵差「先救耶誕包裹」　網暴動：快幫他加薪

二手時鐘裡藏18年前德國貨幣　沒人認領買主爽拿85萬

今年兩度遭破壞　倫敦馬克思墓加裝監視器

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

公園盪鞦韆！麋鹿柴脖掛超厚圍巾　厭世臉直瞪...網笑噴：請問哪裡買？

甜點控必吃「草莓便當」價格親民 蛋糕頂層鋪好鋪滿...幸福感炸裂！

網購耳環...麻豆超潮「買一送二戴法」讓她傻爆眼！驚人價格曝

德國著名男高音許萊亞離世...享壽84歲　8歲開始唱歌一生獻給音樂

IG女模穿「牙線比基尼」慶生 渾圓「屁股彈」炸翻網友

「恐怕有人被活埋」！瑞士、奧地利單日4起雪崩　已知2人受傷送醫

家裡蹲25年拒出房門！他「7年沒洗澡照」曝光：每天等父母餵食

金正恩還沒送「耶誕大禮」　北韓可能延到1月再發禮物

兩傻狗翹家差點被凍僵　公車女司機暖心讓狗狗上車避寒

車子起火燒爆…敬業郵差「先救耶誕包裹」　網暴動：快幫他加薪

二手時鐘裡藏18年前德國貨幣　沒人認領買主爽拿85萬

今年兩度遭破壞　倫敦馬克思墓加裝監視器

瘋電影／兔嘲男孩　愛是世上最大的武器

79人LINE群組酸同事「白爛哦你」　海巡隊員嗆8句賠4萬

新年限定版皮卡丘+福袋千元有找！新加坡機場寶可夢商店1月1日開搶

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！　重要2指「紅腫發黑」…網跪拜：9000女優戰績

呱吉「受不了國民黨造謠」：哪天把你們網軍老家抄出來

全台第三家還在台北市　台灣松屋插旗南京三民商圈

熊大兔兔耳朵帽必搶！LINE FRIENDS超燒周邊　手拿杯「只送不賣」

癌症營養支持　營養師圖文解說

苦苓再列韓國瑜38點錯誤...批「你這個小瓜呆」：不懂不要亂講

托育補助至3歲、社工加薪3 千！　2020年「7大醫藥新制」一次掌握

79歲瑞芳嬤散步遭撞倒摔邊坡...狠心移工抱起「丟下橋」肇逃

國際熱門新聞

家裡蹲25年拒出房門！沒洗澡照曝：每天等餵食

南韓爆炸雞外送霸凌案引公憤

女模穿牙線比基尼　秀渾圓屁股彈

主人收匿名信：抱歉我殺了你的狗

公車女司機暖心讓狗狗上車避寒

平安夜悲劇　9歲妹與父兄3人溺斃泳池

網購金屬耳環　超潮戴法讓她傻眼

瑞士奧地利4起雪崩　已知2人受傷

德國男高音許萊亞離世　享壽84歲

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

小學生和爆乳女約會　送4萬iPhone X

北韓還沒送耶誕禮物　可能延1月

更多熱門

相關新聞

鄧超送孫儷「謎之長耳環」　網：是刮痧板？

鄧超送孫儷「謎之長耳環」　網：是刮痧板？

大陸女星孫儷與鄧超結婚9年，婚後育有7歲兒子「等等」和5歲女兒「小花」，一家四口幸福美滿，2人經常透過社群網站分享家庭生活點滴。她1日在微博上PO出了2張自拍照，耳朵上戴了一副超長耳環，並透露耳環是老公送的，而耳環的特殊形狀卻引起了網友熱議。

車撞牛釀憾事　台東落實牛隻釘掛耳環

車撞牛釀憾事　台東落實牛隻釘掛耳環

主子美背當耳環佈景　布料好高級

主子美背當耳環佈景　布料好高級

5樣男生超困惑的女生飾品

5樣男生超困惑的女生飾品

「冉冉ZanZan」整面牆飾品超好逛

「冉冉ZanZan」整面牆飾品超好逛

關鍵字：

耳環紙卡

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

家裡蹲25年拒出房門！沒洗澡照曝：每天等餵食

空姐曝機上超噁內幕　搭機必把毛毯鋪座墊上

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面