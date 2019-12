網購耳環...麻豆超潮「買一送二戴法」讓她傻爆眼！驚人價格曝

▲網友看到耳環新戴法驚呆。(圖/翻攝自ssense)

愛漂亮的人都知道,去買耳環的時候,為了展示,都會把耳環掛在紙卡上面,但沒想到現在的時尚越來越推陳出新,國外一名女網友在網路購物的時候,看到一對感覺設計很基本的金屬耳環,但往下繼續滑,才發現這對耳環要連「紙卡」一起戴,讓她驚呆了。

時尚真的很難懂!這名女網友在推特上表示,她原本在網路購物看到耳環,想說「喔這感覺是是對不錯看基本金屬耳環」,接著繼續看商品資訊的時候,驚訝發現模特而竟然是連紙卡一起整個戴,讓她大驚「等等?蛤???」

這對「耳環」是購物網站「SSENSE」上的商品,品牌為「MM6 Maison Margiela」一副原本要價305美元(約台幣9267元),現在打3折,特價92美元(約台幣2,795元),看起來真的會以為只有賣耳環,沒想到紙卡才是本體,模特兒還展示了特殊的戴法,若是不喜歡白色跟金色的搭配,這副耳環也有黑色紙卡配銀色金屬的設計。

這則推文在推特上爆紅,許多網友都對走在太前端的時尚感到驚訝,「我真心不懂」、「還真的沒想到」、「好貴喔」。有網友指出,類似的設計以前就有出現過,還有人貼出牛耳朵上掛號碼牌的照片對比,也有人發現,其實下面那副「耳環」還是可以拿下來單獨戴,等於買一副有兩種戴法,真划算。

