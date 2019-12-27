IG女模穿「牙線比基尼」慶生 渾圓「屁股彈」炸翻網友

▲▼IG女模古茲曼。（圖／翻攝自IG@Janet Guzman)

國際中心／綜合報導

人類朝「開放」邁進的重要指標之一，是女性的泳衣。從以前的「一塊布」，進步到如今只有「一條線」。例如不久前一名台女在菲律賓長灘島就大膽「穿」上「一條線」的泳衣趴趴走，立馬在媒體爆紅。當然，因此爆紅的不止她一人。

Instagram女模珍納古茲曼(Janet Guzman)日前在墨西哥洛斯卡沃斯(Los Cabos)海灘慶祝她的26歲生日時，穿上了號稱「史上最迷你的泳衣」亮相，此舉也確保了她成為關注的焦點。

從她PO在社群媒體上的照片可以發現：在遮陽傘下擺POSE、凝視著遠方大海的她，身上的泳衣比牙線寬不了多少。全身曲線和渾圓漂亮的臀部讓人一覽無遺，但離走光的程度也已經不遠了。

古茲曼將照片PO上Instagram跟粉絲分享，照片的標題是「生日蛋糕」。在過去幾天以來，這些照片已累積了15.9萬個讚。許多人甚至不惜花時間發表評論來嘲笑她的「牙線比基尼」究竟有多小。

一名網友留言說：「這種泳衣有穿跟沒穿有什麼分別呢？」另一名網友說：「該死的是牙線。」第三名網友說：「需要『處理』的東西不少啊！」

不過古茲曼對這類酸言酸語早就習已為常了。這位擁有120萬名粉絲的社群網紅明星，會定期在社群平台分享她的火辣照片，有意或無意的在玩走光露點的擦邊球，已不知引發過多少討論。但越多人討論表示她越紅。正因為如此，她就越發樂此不疲了。