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遠見／高希均：發揚君子精神，人生典範在分享

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文╱高宜凡　攝影／張智傑

「人生的樂趣在學習，人生的收穫在奉獻，人生的意義在創造。」遠見．天下文化事業群創辦人暨董事長高希均代表主席團在開場致詞時，以今年獲頒「君子科學家」獎項的錢煦院士自傳中的這段話，做為2019第17屆華人領袖遠見高峰會（以下簡稱2019遠見高峰會）的開場白。

遠見高峰會是在2003年的上海開始舉辦，五年之後，馬英九先生當選總統，兩岸可以直航，大會就從上海移師台北，到今天已經有11年的時間。

這個大會，有兩個很重要的意義。

請繼續往下閱讀...

第一，我們希望把華人世界最重要的企業跟科技領袖聚在一起，分享那一年發生的變化，互相交換意見。

另外一個，我們希望能夠尋找對於社會有貢獻的企業家，所以每一年我們都會贈獎，變成大會很重要的特色。

7C人生觀 錢煦熱情關懷社會

今年，我們將第一次頒發「君子科學家」獎，給予錢煦院士，因為他就是君子兩字的最佳詮釋者。

錢院士的生涯，囊括了非常多的榮耀，除了令人難以望其項背的學術成就，更難得的是他人格的光輝，以及對於人類和台灣社會的關懷。

什麼叫君子？有很多很多的解釋，我把它綜合成七項，剛好跟錢院士自傳《錢煦回憶錄》裡說的「7C」人生觀（全心熱愛、決心投入、用心理解、精心創新、同心合作、推心溝通、盡心完成），互相呼應：

1. 利人、利他、利天下
2. 謙虛有禮，以和為貴
3. 坦蕩蕩，不結黨營私
4. 中庸之道，反極端
5. 成人之美，與人為善
6. 己所不欲，勿施於人
7. 不憂不懼，不恥下問

然而，錢院士和《遠見雜誌》的緣份，應當要從33年前（1986年）《遠見雜誌》剛創辦的時候開始說起。

那時的總編輯王力行女士，飛到美國紐約哥倫比亞大學、華府等地，分別訪問到錢氏三兄弟（錢純、錢煦、錢復），包括時任財政部長的錢純，在華府擔任駐美代表的錢復，以及還在哥倫比亞大學任教的錢煦，可以說是《遠見雜誌》的創刊之作。

今年我們邀請到將近70位講者，如果一定要舉出其中特別的幾位，除了錢院士，還有危機處理專家邱強博士，以及香港來的陳啟宗先生。

如果要引用他們的幾句話，我會用錢院士在自傳《錢煦回憶錄》裡講的：「人生的樂趣在學習，人生的收穫在奉獻，人生的意義在創造。」他真的都做到了，真是了不起！

開放、經濟、教育、文明 迎向和平

容許我在後面補充一句，「人生的典範，在分享！」他花了這麼多時間，從美國飛到台灣，跟大家分享他一生的經歷。

最後我再講兩句話，或許在座各位有人聽過了，叫「五大皆空」。今天的社會一定要做到這五件事，做不到的話，真的就皆空了：

1. 如果沒有開放，一切都是空轉
2. 如果沒有經濟，一切都是空談
3. 如果沒有教育，一切都是空白
4. 如果沒有文明，一切都是空洞
5. 如果沒有和平，上述五大皆空

希望透過這次大會的交流，以及全球各地華人的努力，使我們變成一個和平、進步的和諧社會，謝謝大家！

【本文摘自遠見雜誌趨勢特刊；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/

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