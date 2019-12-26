世界先進證實傳言：8吋晶圓產能吃緊正在發生　新加坡廠到位再添15%

▲世界先進董事長方略 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

世界先進今（26）日舉行愛心感恩餐會，世界先進董事長方略表示，8吋晶圓吃緊正在發生，半導體需求回溫速度比預期快；世界先進也積極即將併購的格羅方德新加坡廠銜接，將再添15%-20%產能。

市場預期，可能重演去年8吋晶圓需求的緊張盛況。方略則保守表示，需求看來很強勁，但景氣常常隨著樂觀或悲觀起起伏伏，在市場一片樂觀氣氛下，免不了會有超額下單（overbooking）。

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世界先進今年1月31日宣布斥資2.36億美金購買格羅方德在新加坡的8吋晶圓廠，預計每年能夠增加40萬片的8吋晶圓產能。方略指出，目前該廠大部分還是在運作格羅方德原先的產品線，世界的產品線已經在布建中，將打造成全產品線的廠房。

方略表示，目前8吋晶圓產能吃緊不光是發生在世界先進，過去幾個月來，5G的趨勢越來越清楚，從半導體密度來看，5G手機對半導體需求是整體的升級，需要更大容量、更快速度、更多消耗，帶動電源管理、分離式元件（Discrete）、BCD製程等需求。

外在環境來看，方略表示，由於中美貿易摩擦趨緩，加上和半導體關聯性非常強的全球GDP也將從今年的3%，明年可望成長至3.4%。

方略表示，8吋晶圓較為吃緊的應用包括電源管理、感測器、驅動IC，指紋辨識則是明年需求會比較大，目前都在規劃產能中。

相對走特殊、較舊製程8吋晶圓廠，12吋是先進製程的戰場，將來是否會想切入先進製程的12吋廠？方略表示，未來有任何機會跨入12吋廠，公司都會適時評估。

方略也透露，蓋廠是一個非常龐大的計畫，就連蓋一個8吋廠也有其難度，主要因為很多設備都已停產，要找用過的機台拼裝根本是不可能；相對下，要併購一個8吋廠容易得多。

目前台南科學園區的園區開拓中，世界先進是否有興趣獵地蓋廠？方略說，要在南科蓋廠有12吋廠一條路，但資本支出、電源供應等都要一併考慮。







