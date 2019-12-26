聖沛黎洛120週年晚宴力邀5位女主廚助陣　美食圈女傑齊聚台北

▲聖沛黎洛120週年晚宴力邀5位女主廚助陣，分別是黃詩文、黎俞君、May Chow、與Ana Roš、Margarita Forés。（圖／聖沛黎洛提供）

記者黃士原／台北報導

迎接品牌120週年，義大利礦泉水品牌聖沛黎洛以「食代魅力女性」為主題，於2020年1月9日在台北晶華店舉辦高峰會論壇，邀請3位最佳女主廚開講，同時與2位台灣女主廚聯手為當天晚宴帶來精采料理。

這次聖沛黎洛邀請的3位最佳女主廚分別是2017年世界最佳女主廚（來自斯洛維尼亞）的Ana Ros、2016年獲選亞洲最佳女主廚的菲律賓籍主廚Margarita Forés，以及2017年獲得亞洲最佳女主廚的香港女主廚May Chow周思薇。而為晚宴設計菜色的2位台灣女主廚分別是Ephernité 主廚 Vanessa Huang 黃詩文，台中鹽之華法國餐廳主廚黎俞君。

請繼續往下閱讀...

聖沛黎洛晚宴120週年由黃詩文主廚以「水的旅程」三道小點揭開序幕。黃詩文主廚曾在2018年「聖沛黎洛水的旅程限量瓶」活動中，以章魚及小螃蟹表現雨水滲入土地、落入大海的概念，將海洋潮汐轉化為精彩饗宴。本次也將運用烏魚子與魚子醬，以台灣大拼盤概念重新詮釋「水的旅程」。

緊接在後的是，以中式漢堡聞名全亞洲的May Chow主廚將帶來招牌Little Bao的隱藏版口味，並使用本土品牌「花田喜彘」首次在台灣亮相的綿羊豬，表現熱前菜「品牌的誕生」。

第一道主菜名為「從義大利到全世界」，由致力於推廣菲律賓當地產品、並以義大利奠基菲律賓餐飲市場的Margarita Forés主廚展開，特別進口菲律賓海鮮食材，加入海膽及藍蟹來呈現這道料理。

第二道主菜則由世界最佳女主廚Ana Roš負責，使用精緻放養系統品牌－岩生築見所飼養於台灣高海拔產區的罕見桂丁種土雞，搭配豐富的台灣元素一同展現「歡慶120周年」這道佳餚。

甜點部分，台中黎俞君主廚將用草莓和芋頭，加入聖沛黎洛氣泡礦泉水來表現「Bubble in Taiwan」，象徵聖沛黎洛來台十年，深耕台灣餐飲市場。

該晚宴的餐酒搭配用世界50最佳餐廳頒獎典禮指定使用的頂級氣泡酒Bellavista Alma Gran Cuvee與多款得獎名酒，以及威士忌中的獨角獸Fettercairn費特肯。晚宴之後，邀請習茶十年、著迷於傳統台灣烏龍茶茶道的飲食作家盧怡安，選用來自經典茶區、以台灣古法、傳統製程的精品茶種，運用普娜天然礦泉水沖煮的烏龍茶，畫下完美的句點。