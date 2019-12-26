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金正恩還沒送「耶誕大禮」　北韓可能延到1月再發禮物

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▲▼ 北韓領導人金正恩主持第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩主持第七屆勞動黨中央軍事委員會第三次擴大會議。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

北韓先前揚言要送美國一份「耶誕節大禮」，不過直到26日耶誕節過後，北韓仍未發起任何挑釁舉動。由於朝鮮勞動黨即將舉行第七屆五中全會，青瓦台人士認為在會議結果出爐前仍不能掉以輕心，分析認為北韓也可能沿到1月才「發禮物」。

青瓦台人士26日表示，不能因為北韓沒有在耶誕節挑釁就掉以輕心，青瓦台仍保持警戒，密切關注北韓動向。正值朝鮮勞動黨即將召開第七屆中央委員會第五次全體會議，分析認為，在北韓公布會議結果，以及領導人金正恩發表新年賀詞前，仍不能放鬆警戒。

北韓並未公布會議的確切日期，僅稱在12月下旬舉行；分析認為，北韓此次會議後，可能會重提去年初被廢除的核武與經濟並行路線，金正恩也可能在新年賀詞中向美國表達這點。

另外，韓聯社引述航空追蹤網站Aircraft Spots消息，美軍又派出兩架偵察機飛近朝鮮半島上空，持續監控北韓動態。報導稱，其中一架RC-135S偵察機從沖繩美軍基地起飛，與前一天派出的同型機種交接；另一架E-8C偵察機也同時在朝鮮半島執行任務。

報導稱，RC-135S有追蹤彈道飛彈軌跡的能力，此次任務目標可能是監視北韓潛艇基地動態，而E-8C則能在高空監視和識別北韓的地面目標。

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