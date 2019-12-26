金融研訓院推金融界的「基測」　求職公股銀「一試」搞定

▲金融研訓院推金融基測。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

金融研訓院參考入學考試的概念，推出金融人員基礎學科測驗，簡稱金融基測，未來求職者想要應徵公股銀行的職位，就可以基測作為參考成績，不用一家家招聘時都還要考一次筆試。研訓院宣布，明年開始金融基測就會上路，預計明年2月22日就會首次開考，以因應金融業上半年人力需求最旺盛的時期。

金融研訓院院長黃崇哲表示，研訓院受託辦理銀行業新進人員甄試多年，目前金融業、公股銀行個別委託研訓院辦理，每到徵才旺季大約是每年的第一季、第二季，考生得一家、一家報考，加上銀行近年面臨退休潮與環境變遷，研訓院思考要如何讓銀行、考生都可以都可以省時、省力與省錢。

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所以研訓院推出類似入學考試、就是先測驗各個想要想要加入銀行體系的學生、新鮮人等的金融業基本能力，以及特殊專業像是洗錢或者法尊者需要的能力等。而各金融業所開出的條件裡，可以要求金融基測的門檻，例如要Ａ級以上等，各銀行只要進行面試即可，對於銀行、考生來說，都可以省時、省力。

而基測的內容可以分四大類，第一類考科、第二類考科屬於金融業的行員都必須要具備的基礎知識，第一類考科就是會計學、貨幣銀行學；第二類考科就是票據法、銀行法等。

第三類第四類就是各銀行特殊需要的人才，第三類考科為民法、強制執行法與民事訴訟法，屬於銀行法遵和洗錢防制人員的專業項目；第四類考科則是考推理、資訊科技與創新科技，這部分就是銀行金融科技人員、資訊人員所要考的項目。

金融研訓院規劃明（2020）年2月22日將舉行首次測驗，現在已經有多家公股銀或公家投資的銀行，像是兆豐銀、台企銀、合庫銀、華南銀、彰化銀及高雄銀均表示將採用，作為聘用的參考指標。