羨煞上班族！玉山銀明年全面加薪　基層員工調薪逾10%

▲玉山銀行今天宣布，明年起全面調薪，其中基層員工加薪幅度達到10%以上。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

玉山銀行今（26）日宣布，自2020年1月1日起全面調薪，全年平均調薪幅度超過8%，其中基層同仁更達10%以上，大手筆的加薪更羨煞不少上班族。

在長期獲利成長的支持下，玉山銀行為了感謝全體主管同仁的付出與努力，以及鼓勵同仁持續深耕專業、學習成長，共創更好的綜合績效，決定從2020年1月1日起全面調薪，全年平均調薪幅度超過8%。

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玉山銀行指出，在1月1日的第一波調薪中，主要聚焦基層同仁及中階主管的薪資結構，提高固定薪的金額，基層同仁每個月本薪提高3,000元，中階主管提高主管加給，全體同仁平均提升4.6%，基層同仁平均提升6.4%。

另在4月1日後，加計第1季經理人、中階主管及同仁的晉升及績效的第二波調薪後，全體同仁平均薪資將提升超過8%，基層同仁平均薪資將提升達10%以上。

玉山銀行認為，人才是企業及國家競爭力的先行指標，也是關鍵指標，除了有形的薪資外，也將提供完整的教育訓練、多元的職涯發展、優質的工作環境、良好的員工福利以及寬廣的發展舞台，讓員工都可以一起為理想而奮鬥，成就精彩豐富的人生。