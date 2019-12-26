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不忍同學父失智女兒腦麻！「神祕大戶」教他存股　10年竟直衝2億身價

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圖文／鏡週刊

一般人存股通常是為了領息過生活，但神祕大戶傅君玉存股，領到的息卻能拿來買頂級豪宅，如此霸氣，他憑靠的是什麼？「時間是投資最好的朋友，這句話很重要，你一定要寫進去。」他眼神篤定地說。

傅君玉持股集中，看準標的就重押，目前主要持股錢櫃比重約75％，台肥則是25％；「我買進錢櫃的成本在60元左右，過去4年領到股息22元，換算下來持有成本在40多元，目前錢櫃股價160元，報酬率等於300％。」

請繼續往下閱讀...

更經典的代表作，是他投資上海商銀13年，累計報酬率450％；不但自己財富倍增，他更以同樣策略幫助同學脫困。「大學同學是公司主管，太太任教職，兩人月收入十多萬元，雖不能說貧窮，但生活卻捉襟見肘。」

原來，同學的媽媽長年洗腎，爸爸老年癡呆，女兒則是腦性麻痺患者，在專業看護、醫療復健，及聘請多位家教等龐大開銷下，日子過得相當拮据。「13年前，我建議同學透過房地產抵押，向銀行借入1,700萬元，再將這筆資金以28元買進60萬股尚未上市的上海商銀。經過多年現金增資、盈餘轉增資及豐厚的現金股利，十多年下來，同學領走了將近3,000萬元的股息。」

股息到手後，傅君玉在新板特區替同學操刀，買了一間預售屋，隔幾年又買下第二間房，現在兩間小豪宅出租，每年租金收入約80萬元，加上490萬元的股息收入，讓原本被日常開銷逼到幾乎走投無路的家庭，一躍成為股市奇蹟，而那1,700萬元的不動產抵押貸款，現也逐步降到剩下700萬元。

更令人驚嘆的是，近期傅君玉揪團買豪宅也有同學一份，若以目前手中持股市值、加上房地產計算，曾飽受生活摧殘的同學，現在至少已有2億身價；「幸好靠傅君玉，女兒以後不用賣玉蘭花、原子筆，她現在名下的股息收入，已超過一般上班族了。」同學感恩地說。


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