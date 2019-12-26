減稅紅包富豪吃肉？減稅超過億元15戶　財部：高所得者繳稅年增64億元

▲國民黨立委曾銘宗。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

政府的減稅政策，遭受到質疑。國民黨立院黨團今天召開「大富豪吃肉、小老百姓喝湯」記者會。國民黨立委曾銘宗指出，根據財政部所提供去年度（今年5月報稅）報稅資料顯示，減稅1億元到3億元的大戶有15戶，蔡政府的減稅政策導向大老闆，造成台灣貧富差距變大。

根據曾銘宗的資料顯示，綜所稅稅額減少1億元到3億元戶數為15戶；減稅額度5000萬元到1億元有32戶；2000萬到5000萬元有116戶；1000萬到2000萬則有178戶。

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▲2018實施所得稅制優化方案後的減稅利益表。（圖／國民黨立委曾銘宗、財政部提供）

財政部回應，國民黨團認為獲益較高的族群在2018年度所得淨額超過1031萬且股利採分離計稅申報戶被認為是高所得者族群，相較於舊制（制度未更動前）有6880戶報稅的稅額減少。但是這6680申報戶占總申報戶僅0.1％，整體負擔稅額是786億元，占該年度整體申報戶稅負比率約31%；貢獻度較前一年的26%，上揚了5個百分點，負擔金額也增加64億元。

官員解析，上開族群於新制實施後，其股利雖得按28%稅率分開計稅，但也同步喪失舊制下原享有之可扣抵稅額，且其股利於營利事業階段尚須負擔營利事業所得稅稅率調高至20%所增加的稅負。而且這些高所得者也更願意投資，所以股利上要繳的稅也更多，所以整體繳稅額度較前一年增加，減稅政策並非是高所得者享受較大的福利。