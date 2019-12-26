台股逐筆交易新制　6種下單方式同步2020年3月23日上路

▲配合台股逐筆交易明年上路，金管會修正部分條文草案，未來下單方式更多元。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股逐筆交易明（2020）年上路，金管會今（26）日預告部分條文修正草案，未來下單將有6種方式，其中「限價」、「市價」各有3種，包括當日有效、立即成交否則取消、立即全部成交否則取消，將配合逐筆交易制度同步上路。

為配合台股逐筆交易制度明年3月23日施行，金管會預告「證券經紀商受託買賣有價證券製作委託書買賣報告書及對帳單應行記載事項準則」部分條文修正草案，這次修正重點有3點，預告期為30天。

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首先是增訂委託書應記載的委託價格為限價或市價，及委託有效期別包括當日有效、立即成交否則取消、立即全部成交否則取消。另因應這次新增多種委託有效期別，證券商輸入委託時需指定有效期別，為避免使人誤認為證券商得逕行為投資人輸入有效期別為當日有效的委託，因此刪除「未填寫有效期限者視為當日有效」的規定。

再者是增訂以電子式交易型態委託買賣的相關書面紀錄，應記載委託價格為限價或市價，及委託有效期別，包括當日有效、立即成交否則取消、立即全部成交否則取消；另配合現行電子式交易實務，修正有關電子式交易的型態；最後是這次修正的部分，將配合逐筆交易制度3月23日同步施行。

證期局表示，這6種下單方式已在擬真平台開始運作，且從今年3月25日到12月中旬已有397萬人次使用該平台。不過有民眾反映該平台的介面和功能較為陽春，但證期局說明，由於這是模擬平台，難以與證券商的平台一樣，但大多數人的回饋都相當正面。