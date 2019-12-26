108年度中介機構頒獎典禮落幕　元大、台新獲證券承銷商第一

▲ 108年度中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

為增進新上市公司與中介機構及證交所之互動交流，並表揚證券承銷商及簽證會計師、委任律師推動公司上市對資本市場之貢獻，證交所於今（26）日於台北國際會議中心舉辦「108年度中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」，邀請金管會主委顧立雄及證期局局長王詠心蒞臨指導，並與主辦單位證交所董事長許璋瑤及總經理簡立忠共同頒獎。

許璋瑤表示，回顧1年來的資本市場表現，年初因為全球經濟不確定影響，大家很悲觀，在金管會指導、所有中介機構共同努力下，在年末看到資本市場欣欣向榮，台股指數上漲幅度超過2成以上、市值增加7兆多，感嘆「這也是不容易」。

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但許璋瑤坦言，唯一不足是IPO家數沒有達到金管會設定目標。他表示，一般IPO要3年輔導才能送到證交所審議通過、相當艱辛，今年IPO 19家跟去年29加起來平均起來還是有24家，從104年到106年平均的23家來看，表現還算可以，並期許明年能夠維持欣欣向榮情景。

本次獲獎名單如下：

「流通證券獎-證券承銷商」

第一名 台新綜合證券股份有限公司

第一名 元大證券股份有限公司

第二名 元富證券股份有限公司

第二名 永豐金證券股份有限公司

第二名 凱基證券股份有限公司



「流通證券獎-會計師事務所」

第一名 勤業眾信聯合會計師事務所

第二名 資誠聯合會計師事務所

第三名 安永聯合會計師事務所

第四名 安侯建業聯合會計師事務所



「流通證券獎-律師事務所」

第一名 建業法律事務所

第二名 協合國際法律事務所

「活絡經濟獎-IPO籌資金額」

第一名 台新綜合證券股份有限公司

第二名 元大證券股份有限公司

第三名 福邦證券股份有限公司



「活絡經濟獎-IPO市值」

第一名 元大證券股份有限公司

第二名 台新綜合證券股份有限公司

第三名 元富證券股份有限公司