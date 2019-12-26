天天都能飛！韓國江原航空今首航台灣　衝江原道來回含稅6000元

▲江原航空26日起開航「台北-襄陽」航線，天天直飛江原道。（圖／江原航空提供）

記者賴文萱／台北報導

韓國全新航空江原航空今（26）日正式開航「台北-襄陽」航線，即起天天直飛，機票來回含稅價只要6000元。旅客現在只要2.5小時就能抵達江原道，深入《太陽的後裔》、《鬼怪》等熱門韓劇取景地。

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▲▼江原道龍平滑雪場是知名韓劇《鬼怪》、《冬季戀歌》取景地。（圖／記者賴文萱攝）

以往旅客要去江原道旅遊，從首爾搭客運、火車需3-6小時間，但在江原航空運行台北-襄陽航線後，只需2.5小時即可抵達江原道。江原航空也是目前唯一以江原道襄陽機場為基地運行的韓國航空公司，未來將會成為第一個融合航空及旅遊的TCC集團。其機艙客座為186位，來回含稅票價只需約6,000元，提供給旅客除了首爾、釜山或濟州等都市之外的旅遊新選擇。

事實上，江原航空在當地政府與業者全力支持下，針對一年四季都有特別的活動規劃，春天賞櫻、夏天水上活動、秋天賞楓、冬天滑雪及冰釣。首航團有推出超低價行程，最便宜5天4夜含稅僅要4,888元起，在推出沒多久，就被預訂一空，不過，元旦假期團費也僅5,388元起，希望藉此帶動起未來赴江原道旅遊的熱潮。

▲江原航空今起首航台灣。（圖／江原航空提供）

江原航空也利用江原道豐富的旅遊資源和背景故事吸引外國遊客，把航空與旅遊融為一體，並計劃於2年內運行5架飛機至台灣、越南河內、胡志明、香港、曼谷、菲律賓等15個目的地，希望能把航線擴大到發展中的第二、第三城市。

▲▼江原道知名景點雪嶽山，常吸引旅客前去旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

另外，江原航空通過與江原道學校的產學合作，將促進航空和旅遊業專業人員的培訓和招聘，除以安全飛行為首要目標外，也期望開拓更多航線，連接襄陽到中國、日本等亞洲國家。

江原道位於首爾東邊，於2018年舉行平昌冬季奧運，擁有相當豐富的旅遊資源，四季分明的自然景觀讓多部知名韓劇包括《太陽的後裔》、《鬼怪》、《冬季戀歌》等，紛紛前往拍攝取景，並擁有多座國際規格滑雪場及度假村。