永大明年三箭齊發　總座蔡尚育宣布重啟全球化布局

▲左起為永大財務部經理張瑞薰、發言人林東昇、總經理蔡尚育。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

永大（1507）今（26）日召開法說會，總經理蔡尚育宣布明年將以台灣、大陸及越南市場三箭齊發，並重新啟動全球化布局，包括持續深耕成熟穩定的台灣市場、積極爭取大陸市場訂單業績，還有以越南為中心，拓展東南亞至全球市場，力拚重新回到全球排名前10大品牌。

蔡尚育表示，永大今年前3季營收為99億元，年減12%；稅後淨利7.32億元，年增率23.99%；每股盈餘1.79元，優於去年同期1.44元，毛利率23.97%，並從今年第3季財報看出營收、毛率均有明顯成長，顯示永大營運已經有翻轉的跡象。

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蔡尚育指出，明年永大經營策略將以台灣、大陸及越南市場三箭齊發，其中台灣電梯市場從2010年～2018年每年需求1.1萬～1.25萬台，預計今年維持在1.15萬台左右，相對為成熟穩定的市長，因此未來將採取穩中求進的策略，目標提高營收及獲利，預估明年會成長2~3%。

蔡尚育進一步指出，中國大陸市場是全球最大電梯市場，但受到宏觀調控的影響，整體市場從2012年開始急速下降，一直到2017年開始緩步成長，所以雖然去年出貨9000台，但今年已回升至1.9萬～2萬台，並預估明年會有5%的成長，目標積極爭取訂單，期盼營運達到損益兩平。

同時，蔡尚育宣布重新啟動全球化布局，主要以越南為中心，因為永大從2012年就進駐越南市場，推估越南未來達一億人口的電梯總量需求有80萬台，並維持未來15年每年需求在1萬～1.5萬台之間，進而拓展東南亞市場，包括馬來西亞、柬埔寨、泰國、印尼，力拚重回全球排名前10大品牌。

市場發展策略方面，蔡尚育表示，永大將強化銷售團隊，加強他牌改修電梯市場，並爭取地鐵、機場公共工程項目合約，並在產品發展策略上，重新定義住宅與商務產品，積極開發加裝梯、家用梯新市場對應產品及符合國際新法規的部件。

維保發展策略方面，蔡尚育表示，未來將活用物聯網技術，提高預防保全能力及自保率，並引進VR Training技術，以提升保養培訓效率，並在2020年預計將在產品技術創新上推出多項變革，包括裹塑鋼絲繩電梯、高速梯、扶梯主動安全偵測系統，以爭取更多市場份額。