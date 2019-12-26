國發基金發威！注資挹助2家新創公司　成估價超過10億美元的本土獨角獸

▲台灣現在已孵出2隻新創獨角獸。（圖／國發會提供）

記者邱倢芯／台北報導

行政院國家發展基金管理會（以下簡稱國發基金）於今（26）日舉辦「行政院國家發展基金創業天使投資方案－執行進度暨投資成果分享記者會」；會中，國發會主委陳美伶指出，台灣創新創業蓬勃發展，現已孵出2隻獨角獸（估價超過10億美元的新創公司），分別是睿能公司（Gogoro）與專精於人工智慧的台灣新創公司沛星互動科技（Appier）。

陳美伶表示，為了引導資金挹注新創事業，國發基金辦理創業天使投資方案，喚醒了民間企業對於新創事業的投資熱情，同時也帶動民間企業擴大投資新創事業，引導更多的資金與資源挹注新創事業。

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創業天使投資方案從107年5月正式啟動迄今，已經核准投資75家新創事業，核准投資金額約計新台幣9.67億元，天使投資人及其他民間投資人共同挹注新創事業金額約新台幣17.74億元，促進新創事業總投資金額逾新台幣27.41億元。此一方案已達成強化國內新創事業投資能量的初步目標。

政府透過創業天使投資方案以資金支持新創事業發展，後續更可持續參與投資最高至新台幣1億元，成為新創事業未來發展的重要資金後盾。陳美伶表示，當新創事業日漸茁壯後，後續資金需求仍可由國發基金的其他投資專案接手，讓新創事業毋須擔心每個階段的募資，可全心全力經營事業。

陳美伶也鼓勵新創事業要具備國際觀，目前國際情勢牽一髮而動全身，看看美中貿易戰對世界各國及台灣企業的影響就可知道。新創事業發展的市場不能只侷限於國內，應該以國際市場為目標，如此才能有更廣闊的伸展空間，充分展現絕對的競爭優勢及發展條件。