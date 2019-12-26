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台商回台真金白銀！財長：匯回最大筆70億元　還有百億大咖在後面

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▲▼立法院財政等聯席委員會 私菸案專案報告 交通部長林佳龍 財政部長蘇建榮 金管會主委顧立雄 華航董事長謝世謙 國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（26）日廣播節目接受採訪表示，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（境外資金匯回專法）自8月15日上路以來大約4個多月，申請回台的金額已經超過400多億元，其中單筆最高金額達70億元，甚至也有20~30億元，蘇建榮更透露，未來還會有大咖（營利事業會）匯回百億元的資金，顯示專法已經達到某種程度的效果。

蘇建榮今日上廣播節目接受採訪，其中提到自8月15日到12月20日，台商依循專法匯回的案件數已經達到146件，其中申請匯回的金額已經達到445億元，已經核准已匯回有217億元，有一半以上會實質投資。匯回的資金一部分是個人、大部分是營利事業，所以匯回金額中最高達70億元，另外也有一次匯回30～40億元的資金，蘇建榮進一步說，未來還有百億元的大咖（大的營利事業匯回案）匯回，專法已經有某種程度的效果。

請繼續往下閱讀...

蘇建榮表示，過去台商西進或者到其他國家投資，因應中美貿易戰與全球反避稅的浪潮，台商有需求將資金匯回台灣，而政府也看到這一個點，所以修法通過境外資金匯回專法，鼓勵台商實質投資。

蘇建榮說，匯回資金實質投資才會創造就業機會、進一步帶動薪資上漲。而且台商將海外的資金帶回、並且實質投資，假設匯回30億元、剩餘70億元向銀行貸款，不僅能夠幫助國內去化過剩的資金、擴增銀行業務，讓金融業更能夠獲利。

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