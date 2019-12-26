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瑞信再爆監視醜聞　承認前COO聘僱偵探跟蹤跳槽人資主管

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▲▼瑞士信貸（Credit Suisse）。（圖／路透）

▲瑞士信貸再爆高管跟蹤前僱員事件。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

瑞士信貸（Credit Suisse）日前承認，該公司前營運長（COO）布埃（Pierre-Olivier Bouee）曾下令監視前人事主管戈爾克（Peter Goerke）。這已是該公司近期遭曝光的第二起監視醜聞。

綜合外電報導，瑞士信貸23日承認曾監視第二位高管。據瑞信說法，其前COO布埃曾聘僱偵探跟蹤戈爾克。瑞信指出，包括其執行長譚天忠（Tidjane Thiam）在內等其他高管及董事皆對此一行動並不知情。

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此前，瑞信就曾爆出監視前僱員醜聞。瑞信在律師協助下進行內部調查發現，前財富管理部門主管卡恩（Iqbal Khan）於今年7月離開瑞信跳槽置瑞銀後，在9月4日至17日間曾被布埃聘僱私人偵探跟蹤及監視。當時譚天忠將此事件描述為「個別事件」（isolated incident），不過目前看來，卡恩被跟蹤一事恐怕並非個案。

戈爾克被監視期間正值其退出該行管理委員會，被任命為高級顧問前。據外媒報導，瑞信是透過一名中間人下達了這項監視任務。在事件遭曝光後，布埃及其手下一名安全主管因醜聞被迫辭職，而雇傭私人偵探的中間人則神秘自殺。

瑞信董事長羅內爾（Urs Rohner）在聲明寫道：「對彼得•戈爾克的跟監行動已被證實，這是不可原諒的。」他也表示，監視卡恩及戈爾克的事件「已損害了瑞信的聲譽」。

CNBC引述知情人士報導，戈爾克直到《新蘇黎世報》（Neue Zürcher Zeitung）於周一公開此事件前不久就與私人偵探聯繫後才知道此事。該之情人士也透露，戈爾克認為沒有理由就此案追究瑞信的刑事責任，並稱戈爾克與瑞信的高管保有聯繫。

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