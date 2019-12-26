文在寅話沒說完「日本逼記者離場」　南韓：有失外交禮儀

▲ 日韓領袖時隔15個月舉行峰會。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅與日本首相安倍晉三24日在中國舉行睽違15個月的日韓元首峰會，商討出口管制及二戰徵用工案判決，承諾透過對話解決問題，為持續數月的日韓紛爭帶來轉機。但南韓外交部今（26）日宣布，對於日方當天在峰會中對總統文在寅的無禮舉動強烈表示遺憾。

南韓外交部當局者26日表示，24日會談中文在寅還在發表開場白，日方卻要求記者退場，在外交上有失禮儀，已經透過外交管道對此狀況向日本表達強烈的遺憾之情。日方則回應，並非有意為之，了解詳細狀況後會再向韓方說明。

《韓聯社》報導，事發時文在寅剛說道，「儘管日韓間有些尷尬的事件，兩國關係終究密不可分」，口譯才剛翻譯完，日方官員就要求媒體退場，但文在寅的開場白還未結束。外界抨擊，領袖峰會中對媒體公開的開場白還未結束就要求記者退出的情況相當罕見，外交上來說有失禮儀。

另一方面，文安二人在峰會中一致認為，日韓關係相當重要，將一同敦促實務會議順利且快速進行，以解決出口管制問題。針對二戰徵用工判決，雙方都堅持既定立場，分歧不見縮小，但也約定持續對話。

►安倍及文在寅15個月來首次峰會！ 約定「多見面」談徵用工案及出口管制

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。